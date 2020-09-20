特區政府沒有甚麼長處，開例牌記者招待會卻駕輕就熟，無論任何範疇官員一律變作公關，做實事有建設性卻是鳳毛麟角。食衞局局長陳肇始日前又煞有介事召開記者會，公布一系列防控新冠肺炎流感措施，其實大部分都是舊瓶舊酒，已在實施當中，只是到時到候露面交差。

陳局長預計冬季將有新一波疫情，而且會更加嚴峻，所以即使放寬社交距離措施，也不會像六月時那樣寬鬆。其實不用局長提醒，香港人都知道疫情不會輕易完結，有留意新聞便看到，外國特別是歐洲及印度疫情根本從來沒有間斷過，而且近日均有反彈迹象。

這是一個全球肆虐的瘟疫，就像流行性感冒，要達到清零的效果基本上極度困難，尤其是以特區政府的能耐，可以說是不可能的任務。新冠肺炎是全世界一起面對，但大鼠戊肝個案，卻是香港獨佔鰲頭，是始發及爆發最嚴重地方，九月份已經有三宗，而且日前連續兩日都有病例，就算衞生程度表面上不及香港的地方，亦不見有同類個案，真是比第三世界還不堪，對於國際金融中心來說，這簡直是不能饒恕的恥辱。

本報拍攝街市豬殼放地上群鼠圍食的驚嚇圖片，證明本港衞生情況惡劣，政府責無旁貸，食環署隸屬食衞局管轄，陳局長連老鼠也治不了，更何況無孔不入的新冠肺炎病毒。

不要忘記冬季是流感高峰期，應該個多月後便會殺到，以往病房經常出現緊張情況，今年再加上新冠疫情，若控制不好，醫療體系隨時崩潰。本港新冠肺炎確診破五千宗，死亡人數超過一百，這筆帳確實要算在政府頭上。市民面對三疫夾擊，除了自己戴口罩注重個人衞生，還能夠做甚麼？全民一直敦促政府救市救經濟，但弱雞政府連救命也未做到，積弱難改，醫番都嘥藥費，一定要大換血才有翻身機會。