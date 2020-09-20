美國總統特朗普突然出面調停塞爾維亞和科索沃兩國（地）關係，在白宮安排兩國（地）領導人互相握手拍照，在傳媒前放下敵對態度，以色列總理內塔尼亞胡也有出席，塞爾維亞總統武契奇還宣布，把塞爾維亞駐以大使館遷到耶路撒冷，跟隨美國之後，正式承認耶路撒冷的以色列首都地位。

塞爾維亞和科索沃長期敵對，把他們拉在一起，加上推動以色列與幾個阿拉伯國家和解，特朗普大概認為，這些動作對他獲提名競逐諾貝爾和平獎的機會又進一步。

特氏接見塞爾維亞總統武契奇的照片，是特氏坐在大型辦公桌後面，武契奇獨自坐在一張相對細小的椅子，離開特氏起碼兩三米，就像下屬向上司述職，或是學生向老師作報告，一高一低，一上一下，無論怎樣看都不會給人雙方地位對等，平起平坐的感覺，如此安排是着意侮辱，把來訪者矮化。

內地網民看見照片後極為反感，認為北約在一九九九年因科索沃獨立戰爭轟炸南斯拉夫，連貝爾格萊德的中國大使館也被炸毀，中國始終對塞爾維亞不離不棄，表現有如鐵桿兄弟，現今武契奇卻在特氏面前卑躬屈膝，隨時連中國也出賣。

內地網民看武契奇不順眼，部分原因可能是抱舊時觀點看新形勢，認為塞爾維亞繼承了南斯拉夫，其實塞爾維亞與昔日的南斯拉夫相差甚遠。南斯拉夫是個聯邦國家，把帶着不同的種族、宗教、歷史和文化的國民統合起來，人口有二千多萬，上世紀五十到七十年代，在強人鐵托領導下，曾是東歐集團中最富裕的國家，信奉社會主義，走不結盟路線，在美蘇兩大陣營中間另樹一幟。南斯拉夫在一九九二年解體，整個國家被分割成七大塊，除塞爾維亞外，有波斯尼亞、克羅地亞、斯洛文尼亞、黑山、北馬其頓和科索沃。南斯拉夫解體過程中，曾出現幾許種族屠殺和清洗，現今各國總算能放下干戈，發展經濟，重拾和平生活。

南斯拉夫曾是奧匈帝國領地，民族和宗教複雜，羅馬天主教、東正教、伊斯蘭教徒混雜，彼此居住點犬牙交錯，如有極端民族主義者挑起仇恨，宗教和民族的衝突一發不可收拾，因此被稱為歐洲火藥庫。第一次世界大戰爆發的起因，便是因為奧匈帝國儲君在波斯尼亞的薩拉熱窩被刺殺身亡。

塞爾維亞只有六百多萬人口，亟需外國投資發展經濟，有何資格向率領北約部隊把南斯拉夫肢解的美國記仇？總統武契奇向美國屈膝，據說直接利益是兩億美元經濟援助，還會有十多億美元投資，巨資誘惑下，哪個小國能不動容？弱國無外交，信焉？