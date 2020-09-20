今年十一月之後，無論拜登還是特朗普出掌白宮，中國都應該調整對美國的戰略，畢竟敵強我弱，硬磕下去，太划不來。

筆者認為以下四個條件，最少要符合兩至三個，中國出招時才有勝算，否則仍須臥薪嘗膽。

第一個條件，是中國能團結歐洲或日本、南韓的力量共抗美國。

譬如武當派的實力略遜於少林派，前者當然不必永遠臣服，但武當如若發難，則必須爭取峨眉丶崆峒、崑崙這類具實力的教派支持。武當真人張三丰武功雖然好，也斷不能以一派之力，同時與少林和其他各派交惡，否則徒然自討苦吃。

第二個條件，是中國製造業的關鍵技術不再受制於列強。目前中國的晶片技術就是受制於美國、日本和德國，中資最大的電訊設備商華為，便給人家打得死翹翹。如今美國還未出全力，只是制裁了華為，仍未制裁另一中資公司小米，他們一不高興，全面封殺高端晶片的對華供應，你又能怎辦？況且，中國受制於人的技術還不止晶片一項，據說共有三十多項，所以這場仗才這麼難打。咱們的技術一天趕不上來，就一天不能完全抬起頭。

第三個條件，是列強也有關鍵技術須仰仗中國，他們制裁我，我也可以反制他們。但檢點下來，我方暫時沒有招式能制對方死命，美國很多藥品須靠中國供應，但人家只是利用我國的廉價勞工，而不是沒有能力自行生產。

第四個條件，是中國經濟的年增長率能比美國高出四個百分點以上，而且連續幾年如是。因為新冠肺炎疫情關係，今年中國的經濟增長應遠勝於美國，但未來幾年，卻未知能否保持。

四個條件中，中國現階段充其量只符合一個，跟美國纏鬥下去勝算不大，暫宜休兵，徐圖後算。