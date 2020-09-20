政府抗疫，表面忙得不可開交！其實係失失慌，即使唔係累街坊，都係勞而無功。近日庸官又煞有介事推出六大防控策略，係威係勢！好似止得吓咳：按風險調整跨境管制措施；全面加強疫情監測及病毒檢測，為特定群組提供恒常化檢測；加強確診個案追蹤緊密接觸者的工作，與創科局合作製作內部資訊平台等。

之不過，特定群組卻不包括院舍院友，眾所周知，院舍之長者疫亡率高，明顯係高危群組，定期檢測竟然冇佢哋，不是大甩漏嗎？有呼吸系統專科醫生指出，特定群組恒常化檢測，兩周一次並不足夠，應該喺有出現類似病徵時，就要第一時間介入，建議當局為特定群組設工作指引，一旦出現輕微病徵或接觸過高危人士，便需立即檢測，而非按既定時間兩周才做一次！

廢官做嘢，所謂張弛有道，都真係得啖笑！加強檢測等六項措施，毫無新招，口噏噏又當秘笈！難怪有議員批評港府屢失抗疫良機，後知後覺，導致香港民不聊生。咁又冇講錯喎，一個港版健康碼推極都推唔出，一味快啦快啦，十足呃細路仔剪頭髮！搞到唔少中港家庭中秋佳節難團圓，只能望月懷遠，思歸多苦顏吖陰功！

若然防疫措施有疏漏，第四波疫情隨時來臨，如遇上冬季流感高峰期，兩者夾擊將加重醫療系統負擔；本報指新冠肺炎第三波疫情已兩個半月，隱形患者卻未完全揪出，近月又接連出現大鼠戊型肝炎人類感染個案，若然三疫夾擊，處處爆疫，咁就真係「弱雞政府百事哀，三疫夾擊厄運來」！流感高峰期，有邊次公立醫院唔係倒瀉屎立立亂？每次都被形容為恍如戰地醫院咁！今次庸碌無能之一眾高官，再唔打醒十二分精神，屆時唔單止係戰地醫院，而係亂葬崗！今年鼠年，老鼠兇猛，全球十四宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，香港包攬十三宗，廢官仲唔全力滅鼠，冬季肯定大煲檸樂！