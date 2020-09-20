美國在全方位攔截中國，近日美國國防部及一個華盛頓的智庫組織又做打手，一個高調指中國正在打造富攻擊力的龐大艦隊，意圖海上稱霸；另一個則發布衞星照片，聲稱中國第三艘航母已經成形，且最遲後年中國已能組成三航母戰鬥群編隊，海上軍事實力嚇人。美國打恐嚇牌，無非是為中國拉敵人，但軍事一哥的警惕，亦反映中國軍備進入新時代。

為甚麼美國如此緊張，甚至不惜往中國臉上貼金？其中必然有鬼！簡單看，是美國一貫妖魔化中國的政策，意在恐嚇他國提防中國。同時，這也反映美國的憂慮，當今世界，航母俱樂部成員不超過十個，而擁有自主生產航母能力的國家再減一半，可是，當中只有中國造航母如同下餃子，甚至自主研發及生產新型武器如「啤」玩具。

今次示警的美國智庫「戰略暨國際研究中心」亦有個特別的結論，該中心將正在上海江南造船廠作後期建造的中國第三艘航母，形容為首艘具備現代技術的航母，言下之意，是中國前兩艘航母遼寧艦及山東艦並非現代技術產品，這個專研軍事的組織把中國首艘高科技航母的桂冠給了正在打造的第三艘航母。

顯然，這個智庫還藏着捏着有關中國第三艘航母的情報。不過，內地媒體早已有報道，國產第三艘航母據說配備了電磁彈射器，這個裝置大大提升了飛機在航母升降的效率，若在戰時，這裝置會是恐怖的殺器，而至今擁有電磁彈射航母的國家，也只有美國！如今，中國打破了這個唯一，同樣驚人的還有中國速度，從第一艘航母遼寧艦自二○一二年服役算起，若第三艘航母在二○二三年下水，那麼中國在不足十五年內打造了兩艘半航母。同樣的時間，印度連一艘航母也沒完成，而美、英等國亦頂多只能完成一艘。既然攔不了，美國只好打開口牌，製造一些會扯中國後腿的力量也是好的。