近日世貿組織三位貿易專家裁定，美國在二○一八年對中國二千三百多億美元產品徵收關稅違反全球貿易規則，指美國的行為的確違反了世貿組織的規則及其義務。有意見認為，由於美國自去年阻礙世貿組織上訴機構法官任命，令上訴程序停擺，中國雖在這次裁決勝訴，但未能造就終極裁決，故對美國的約束力近乎無效，可謂贏了道理，贏不了實際。但筆者認為這裁決跟美國的單邊主義形成了鮮明對比，反而增強中國在世界貿易的正當性，和作為負責任大國應有的道德高地，長遠來說對中國日後在國際經貿合作方面十分有利。

近年美國奉行單邊主義，貿易問題上不但對中國發起貿易戰，甚至對其傳統盟友也不客氣。首先，美國針對中國產品徵收關稅，違反不歧視原則；其次，關稅超出世貿組織條件下的最高允許水平；最後，美國從來未能提供令人信服的理由，來證明為甚麼要對中國徵收特殊關稅。美方根據美國貿易法第三○一條款的做法不符合世貿組織規則，即實行任何單方面貿易制裁前，成員國應嘗試在世貿組織內解決爭端。美國本身自知理虧，但仍堅持透過耍流氓手段，表面上廢了世貿組織的裁決武功，但更深層次美國卻付上沉重代價。而中國卻積極與歐盟展開合作，支持歐盟提出另起爐灶，成立新的國際貿易仲裁上訴機制，以解決世貿上訴機構停擺問題。

反觀美國霸權衰落，可謂一葉知秋。所謂霸權，就是透過領土、資源、經濟、軍事、科技、文化和國際影響力等，利用這些不對稱優勢對其他國家施行不對等關係，以便從中獲得最大甚至超出正常的利益。但自古至今任何一個霸權也因着其內部和對外矛盾的結果而興衰相隨，而支撐一個霸權體系，需有很強的力量成本，當維持霸權的投入大於霸權的收益時，就會力不從心，霸權體系逐步土崩瓦解，就如二戰後大英日不落帝國體系撤出殖民地。

世貿組織裁決事件體現了美國已失去對世貿組織的絕對影響力，由於特朗普一言不合就施展退群策略，過去美國主導國際組織的日子一去不返，更要命的是，特氏為了炒作美國優先的民粹主義，經常套用輸打贏要的流氓手段逃避裁決結果，試問一個不守規則、不負責任的所謂大國，怎能贏得國際上的民心。從挑起貿易戰到停擺世貿組織機制，美國表面在短期利益上可能得到丁點甜頭，去年美國雖縮窄對華貿易逆差，但實際卻在破壞其霸權根基。本來，美國最大的優勢是透過金融貨幣手段加上全球自由貿易體系，這是當年美國推動世貿組織成立的目的，也正是這一波全球化最大的得益者之一，並創造美國近三十年的繁榮。可是，如今為了打壓中國崛起，竟然連自由貿易的基本盤也不要，可謂愚不可及。

雖然美國至今仍算是世界一哥，真正敢於反枱的國家不多，但其近年行徑無疑是在挖自己牆角。反之，在新冠疫情下的中國經濟一枝獨秀，在這次勝訴中，中國至少能把美國貿易保護主義的錯誤訴諸世貿組織，維護合法權益的同時，也彰顯中國尊重世貿規則、維護公平自由貿易體制的決心。