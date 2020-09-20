神州觀察：藥廠洩漏細菌　瞞報死性不改

江山易改，本性難移。新冠肺炎在全球大流行，中國多次遭到西方國家指控瞞疫，詎料同類事件還是不絕曝光。甘肅蘭州市去年發生藥廠生產疫苗期間細菌洩漏事故，官方調查報告近日發表，指事件共造成三千二百多人受感染，下月將展開賠償。惟事件深挖下去，並非如官方通報的「偶發事件」，而是一宗嚴重生產事故，且疑涉瞞報。

去年十二月初，甘肅蘭州獸醫研究所被爆近百名師生感染布魯氏菌病，隨後更在當地社區蔓延，乃至傳播到黑龍江哈爾濱，從而引起社會恐慌。同月底，甘肅官方終於給出聯合調查結果，稱事件緣於蘭州生物藥廠在獸用布魯氏菌疫苗生產過程中使用過期消毒劑，致使廢氣排放滅菌不徹底，終致擴散感染，並已勒令關停涉事生產車間進行檢查整改；調查組又稱事件屬意外、偶發，一副輕描淡寫模樣。

事件並未就此結束，甘肅官方當初給出的總體感染人數約為兩百人，惟至今年二月底，有內媒踢爆布病感染人數超過三千，該數據更是當地衞生疾控部門自己檢測出來的，豈料官方並未作出更新，仍然沿用此前約兩百人的感染數據。更荒唐的是，期間當局一直在裝聾作啞，既無指示提醒，又無任何處置措施，以致受害民眾被蒙在鼓裏，不知道自己出了甚麽事及如何治療，倍受病痛折磨。直到近日交出調查報告，才承認有三千多人檢測後呈陽性。

惟日前再有外媒揭發，就連三千多人的感染數字亦是大幅縮水，實際可能高達四千六百多人受感染，並指當地醫院近月出現大量布病確診個案，當局迫於無奈對民眾進行大範圍篩查檢測。有受訪者直言當局將該次細菌洩漏定性為「偶發事件」難以成立，皆因這類生產單位理應有高規格排放系統，與使用過期消毒劑沒有必然關係，擺明就是一宗嚴重的安全生產事故。

更有甚者，官方去年十二月通報事件，指洩漏事故發生於去年七至八月間，意即延遲了四、五個月才公開事件，本身已是瞞報行為，足見從藥廠到職能監管部門，都沒有按照傳染病防治法的規定辦事，如此又怎不令病菌四散，影響更廣？此事幾乎就是新冠疫情的翻版，甚至連曝光時間都很接近，分別只在於一個連連奪命，一個雖不致死，卻也可令人喪失勞動力或影響生育，後果同樣不容小覷。

說起偶發事件，不得不叫人想起早前黑心疫苗醜聞，吉林長生生物所產兒童疫苗有毒，於是補種武漢生物產品，誰知後者也有毒，被網友戲稱以毒攻毒，結果又被定性為偶發。須知這樣的偶發隨時會威脅到無數人的健康與性命，當局何時才吸取教訓？