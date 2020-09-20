功夫茶：唔理難民真與假　英美接收叫萬歲

真的假不了，假的真不了，呢個世界真真假假，可能一時之間分唔得清楚，但最終都會查明正身。就以搞亂香港嘅假難民問題嚟講，主要係來自南亞同非洲地區，佢哋一嚟到就用酷刑聲請申請難民庇護，但經過最終審查，十居其九都證實係假難民，嚟香港搵快錢，破壞治安，賴死唔走。

黑幫好鍾意招攬南亞幫假難民，貪佢哋冇身份證又夠狠，為錢乜都肯制，所以警方反罪惡行動經常拉到涉黑嘅假難民，前日又一單，深水埗警區情報組及反三合會行動組，「犁庭掃穴」反罪惡突擊搜查南昌街一個單位，搗破黑幫和勝和武器庫，檢獲大批斬人冧友「架生」，同埋懷疑吸毒工具，行動中拉咗六個人，包括一名揸行街紙留港嘅越南籍男子。可見有罪惡有黑幫嘅地方，梗有南亞幫假難民喺左近，呢個越南佬仲藏有一張懷疑虛假身份證明文件，真係假上加假，吹佢唔脹。

深水埗單丁一個假難民被人拉到，尋日旺角南亞雌雄賊搶夜歸女手袋就走得甩，不過偷雞唔到蝕把米，唔單止被事主嚇退，空手而回，逃走時候仲跌低咗一隻藍牙耳機，第時分分鐘係破案關鍵。事主雖然保住財物，但肯定嚇破膽，以後出夜街都恐怕會提心吊膽，怕又成為目標。

唔好話女事主有陰影，全港市民都聞假難民色變，好想掘頭掃把抨佢哋走，但係香港簽咗聯合國公約，要等一大堆程序篩查佢哋係咪真難民，積壓多年，搞到滯留成萬人，淪為治安毒瘤。天下烏鴉一樣黑，歐美都一樣要長期面對難民問題，不單止造成治安困擾同埋經濟損害，有啲仲係恐怖分子混入，等待發動人肉炸彈攻擊。歐美市民同香港人同病相憐，一樣鬧臭政府亂收難民佗衰家。

英美政府似乎唔知驚，反而係好驚人口老化，想輸入生力軍，呢排猛咁話會接收香港嘅難民，其實難咩民吖，咪即係一批示威者同埋涉嫌犯案潛逃嘅暴徒，要分清楚，佢哋係腳着草鞋走佬，即係「着草」，千祈咪幫佢哋頭上套上政治光環。英美係咪收容恐怖分子收開有條癮，連港產恐怖分子都有興趣？

既然咁大愛，真係唔爭在，香港仲有成萬個酷刑聲請者滯留，佢哋都口口聲聲話自己係難民嚟㗎，唔好理佢哋真定假啦，反正一日未審查完畢，都好似西方口中所講法治精神「寧縱毋枉」，功夫茶真誠呼籲英美盡情發揮你哋最擅長嘅人道主義，講係冇用嘅，行動最實際，收容呢萬幾個「難民」，到時香港人肯定舉腳贊成，功夫茶叫一聲「英國萬歲」，叫多聲「美國萬歲」又點話吖！