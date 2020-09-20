正論：營商就業皆玩完　死城還有誰願留

這些年，香港運交華蓋，好事沒有一樁，壞事接二連三。去年飽受黑暴蹂躪，今年又逢疫情摧殘，港府止暴抗疫皆無能，連救市紓困都搔不着癢處，失業率飆升，結業潮乍現，特區猶如死城。最不堪的是，港府錙銖必較，既拒絕再推保就業計劃，又無力振興經濟，累積多年的營商優勢一鋪清袋。商界除了嘆一聲樂土不再，惟有用腳投票，尋找其他營商樂土，可憐的是沒有出走條件的基層市民，只能留在死城困獸鬥。

本港最新失業率維持在百分之六點一，失業人數微增五千多人至廿四萬八千多人。廢官心知肚明，有關數字乃滯後數字，未能反映最新情況，隨着第二期保就業計劃的工資補貼將於十一月完結而疫情仍未休止，預料未來失業人數有增無減。然而，心知肚明是一回事，有沒有作為又是另一回事。政務司司長張建宗明言無計劃推出第三輪保就業計劃，又指三輪防疫抗疫基金動用近三千億元，令財赤大增至三千億元，目前財政儲備僅餘八千多億元，必須審慎理財；更搬出「授人以魚不如授人以漁」的廢話，大言不慚指讓經濟復甦及企業恢復運作才是真正解決問題。

誠然，全港市民無不盼望經濟能盡快復甦，所有行業回復正常運作，但這端賴於港府抗疫政策是否奏效，疫情是否受控。無奈第三波疫情雖較高峰期有所回落，但仍然反覆，經過多日確診個案單位數後，昨日又回到雙位數水平，總確診人數突破五千，專家甚至揚言疫情短期內不會完結，冬季將有第四波大爆發；加上冬季流感蓄勢待發，大鼠戊肝方興未艾，一旦三疫夾擊，別說經濟復甦無期，隨時只會雪上加霜。

另一邊廂，「健康碼」一直只聞樓梯響，不僅商界等得心急，民間同樣急不可耐，只要粵港澳三地早日互通，中港家庭便可早日團聚，三地商貿及旅業便可有序重啟，為冰封的經濟打下續命針。偏偏港府一副「皇帝不急太監急」的模樣，沒有一個官員真心誠意推動三地早日互通，只知不痛不癢地重複「具體推出時間要視乎疫情發展，惟現時香港疫情仍未穩定」的官樣文章。當粵澳兩地早就疫情受控，互認互通，只有香港深陷疫情泥沼不能自拔，這說明甚麼？說明這是人的問題。三地政府不同，官員不同，實施的防疫政策不同，結果當然也截然不同。

單是救市紓困措施，澳門特首賀一誠很早便豪言豐厚的儲備現在不用更待何時？大手筆開倉濟民，從來不會如港府般斤斤計較。港府則是全民派一萬元都不情不願，保就業計劃推出兩期還未見到成效，便忙不迭封後門打退堂鼓，拒絕再推第三期。事實上，保就業計劃千瘡百孔，早被批評為只保僱主不保僱員，不但胡批濫派的情況嚴重，連疫情下受惠最多的行業如超市、物業管理等一樣豪派；反而僱主收了補貼仍照樣強迫僱員放無薪假卻視若無睹，勞福局局長羅致光更幫違反承諾的僱主講好說話，揚言要讓僱主靈活運用補貼，不能作出太多規限，卒之搞到未能受惠的打工仔在「烽煙」節目哭出來。

香港正是有一大班嫌貧愛富、不知民間疾苦的廢官把持朝政，才會連抗疫危急關頭、經濟一潭死水之際，依然堅持推出大量擾民、玩民、殘民的措施。最荒謬的是，廢官嫌貧愛富也就罷了，還要敵友不分，第一期保就業計劃便赫見反中亂港的壹傳媒旗下《蘋果日報》及相關機構榜上有名，獲得近三千五百萬元公帑資助，簡直是搬石頭砸自己腳；至於本已獲得港府破天荒二百多億元注資的國泰航空，更是得了便宜還賣乖，收了第一期保就業計劃約七億元補助後表明第二期不再申請，為大裁員鋪路。港府大慷納稅人之慨，到頭來幫不到基層又振不了經濟，巨額公帑打水漂，叫人情何以堪？

此愁無計可消除，才下眉頭，卻上心頭。眼看經濟蕭條百廢不興，政治病毒卻如影隨形陰魂不散，香港不僅基層苦，商界一樣苦。香港總商會總裁慨嘆，示威令生意大跌，禁聚令更令生意冰封，形容香港「似乎不再是營商樂土」。商界冀港府有效控制疫情，令業務得以重開，惟疫情過後可能又要面對社會動盪，循環往復，沒完沒了。的確，從近日移民潮再次湧現，資金外流此起彼伏，當知港府管治無能，香港過去的宜居宜商早就一去不返。單是黃藍對峙，一邊大搞黃色經濟圈塘水滾塘魚，另一邊又要提防被「裝修」，守法商戶難以生存，何況中美關係緊張，港商夾在其中身不由己，與其困守死城，倒不如走出香港另覓發展。

嗚呼！回歸以來，特區彷彿受到詛咒似的，永遠避不開政治病毒的侵襲。疫情始終有完結的一天，經濟也可能有重建的一日，惟人們一旦感染政治病毒，則永不清醒，不斷沉淪。最可悲的是，港府猶在推波助瀾，千方百計包庇反中亂港集團，送錢送保護傘，人妖顛倒，是非不分，試問香港怎麼可能重出生天？