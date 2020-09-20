世界視線：自由派法官去世　共和黨有權用盡

美國聯邦最高法院女大法官金斯柏格，日前因胰臟癌併發症逝世，終年八十七歲，分屬自由派頭面人物的金斯柏格去世後，保守派與自由派大法官的比例，由五比四變為五比三，特朗普會否有權用盡，在明年一月總統任期屆滿前，委任金氏繼任人，備受各方關注。

眾所周知，美國聯邦最高法院大法官固定為九人，且採取終身制，除非自願退休或身故，否則位子穩如泰山。在這種情況下，面對近年飽受健康問題困擾的金斯柏格，民主黨支持者無不善頌善禱，希望她能挺過十一月總統大選，再由民主黨的新總統委任繼任人，可惜事與願違，會否把握最後機會提名多一位保守派大法官，主動權在特氏那裏。

話說回來，特氏的運氣着實不錯。上任短短三年多時間，特氏已先後委任戈薩奇和卡瓦諾出任聯邦法院大法官，如成功委任第三位，將超過小布殊和奧巴馬兩位總統，亦令最高法院保守派大法官的優勢進一步擴大至六比三。

總統大選投票前委任新的聯邦大法官，在政治上難免招人非議，民主黨總統候選人拜登就強調，大法官的新人選，應由十一月獲選民授權的下任總統決定。然而一般相信，特朗普根本不會吃這一套，而參議院多數黨領袖麥康奈爾亦表明立場，稱如果總統任命新大法官人選，參議院將會舉行大會進行投票， 以目前共和黨在參議院內的議席優勢，幾乎肯定可以過關，現在的關鍵在於選人時應更加謹慎，以免重蹈卡瓦諾被民主黨人抓到小辮子的覆轍。

共和黨如硬推新大法官人選，勢將落下政治上雙重標準的罵名。二○一六年二月，保守派大法官斯卡利亞辭世，其時麥康奈爾即堅稱時值選舉年，理應由下任總統遴選大法官，如今距離選舉不足兩個月，麥氏卻有截然不同的處理手法，不是雙重標準是甚麼？

當然，政治就是政治，以當今美國選民的撕裂程度，共和黨人強推新大法官，可成功凝聚保守派支持者；而對於下台後官司纏身的特氏來說，多買一重「司法保險」，無論如何也不是壞事。