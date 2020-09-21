世界視線：難民問題老大難　歐盟解決談何易

希臘萊斯沃斯島莫里亞難民營早前發生大火，造成逾一萬二千人流離失所。歐盟委員會將於本月稍後時間商討一項方案，以安置那些既不能留在所滯留的國家，也無法返回家鄉的難民。但一般相信，難民問題涉及不同國家的利益，將難以達成各方都滿意的方案。

今次事件的起因，據聞源於營內有難民確診感染新冠肺炎，其後感染案例不斷增加，以致整個難民營被隔離，懷疑有人不滿而縱火。一方面是難民營的生活條件惡劣，另一方面是難民大量湧入，引發當地居民強烈反彈，導致連串反政府示威衝突。

在敍利亞難民最高峰的二○一五年前後，歐洲各國承受巨大的輿論壓力，承諾接收更多難民，敍利亞難民申請獲接納的比例高達九成。反而近年敍國難民減少，來自阿富汗等其他國家的難民，卻淪為無人聞問的「人球」。以莫里亞難民營為例，敍利亞難民現已成為「少數派」。

平情而論，今次悲劇的發生，不能全怪希臘當局。作為難民的「前沿國家」，即使不像意大利那樣，對難民嚴防死守，也很難要求他們對難民提供太好的條件。奧地利總理庫爾茨的看法就很具代表性，他直接指出，給予難民「太人道」的待遇，將成為「邀請」難民逃往歐洲的「拉因素」，給予他們虛假的希望。

德國作為歐盟的實際領導國家，「身先士卒」宣布接收一千多名莫里亞難民營災民，但其他國家對於這些燙手山芋卻態度審慎。

其實歐盟也知道，只要接收和安置難民的重擔一天壓在希臘等前沿國家身上，類似莫里亞難民營的悲劇將陸續有來。據聞歐盟其中一個新方案是，成員國每接納一個難民，便可從歐洲難民基金會獲得四千歐元資助，但奧地利內政部長把醜話說在前頭，預早開出條件，包括參與計劃必須自願，也不能要求不參加的國家申報原因，並必須提防難民帶來宗教、文化等衝突。由此看來，歐洲要解開難民問題的死結，還有漫漫長路要走。