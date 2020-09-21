正論：香江府衙多污穢　蛇鼠一窩不堪聞

這些年，港府動用數以億元計滅鼠，結果滅鼠不成反而養鼠為患，更養出一群「高級老鼠」。這樣說沒有半點誇張，香港老鼠之「高級」，不僅見於其揀飲擇食，不吃鼠餌吃佳餚；更見於其聯群結隊堂而皇之出入政府高級部門，跟身光頸靚的公務員共處一室；加上政府人員「蛇王」成風，基層人員固然千方百計躲懶，高層人員同樣懶政不作為，整個香江府衙藏污納垢，蛇鼠一窩，納稅人最是冤哉枉也。

香港淪為老鼠樂園，區區有老鼠早就不是新聞。過去老鼠見不得光，還會東躲西藏，現在則光明正大穿街過市，連政府大樓都堂而皇之自出自入，令人側目。機電工程署九龍灣總部驚爆鼠患，消息指每層樓都有老鼠出沒，天花板都被老鼠咬爛，情況持續逾年，惟管理層闊佬懶理。直到消息曝光，紙包不住火，機電署才施施然回覆本報，指已聘請專業公司滅鼠，大樓的相關位置亦會加裝鐵網，堵截老鼠從大廈外的管道及縫隙進入大樓，並提醒員工不要在辦公室放置食物。惟記者現場所見，上址附近有一個正在興建的地盤，烏煙瘴氣，總部外圍花槽則有大量被棄置的水樽、飯盒等，內部的垃圾房亦堆滿紙皮箱等大型垃圾，衞生情況並未有任何改善。

踢一踢，動一動，向來是官僚辦事作風，惟鼠患肆虐關乎環境衞生和人命健康，機電署反應慢半拍，任由老鼠家族繁衍枝葉扶疏，簡直不負責任。尤其是本港正受新冠肺炎疫情蹂躪，大鼠戊肝方興未艾，機電署連滅鼠都懶懶閒，一旦兩疫夾擊，同草菅人命沒有分別。事實上，近日已有兩宗大鼠戊肝新增個案，令總感染人數達到十三人，香港不僅是全球大鼠戊肝首發之地，更是感染人數最多之地，堪稱醜出國際，惟港府至今仍不以為恥，滅鼠一味敷衍塞責，結果連政府大樓都被攻陷，身受其害。

必須強調，除了機電署，灣仔稅務大樓、將軍澳消防及救護學院、西九龍政府合署過去都出現鼠患，當中的消防及救護學院甚至爆發學員食物中毒，當知其污穢程度。至於多年前立法會秘書處剛遷入添馬艦政府總部之際，時任立法會議員也投訴過簇新的大樓鼠蹤處處，駭人聽聞。更不必說，食環署轄下街市成為老鼠大快朵頤的樂土，「群鼠噬豬殼圖」令人歷歷在目。一件污，兩件穢，香江府衙污穢不堪，早已成為積習和常態，豈止一件、兩件而已。

東方報業集團為民喉舌，是全港第一個傳媒機構大篇幅報道及撰文，提醒港府必須慎防新冠病毒、大鼠戊肝以至流感多疫同時壓境，務必及早做好準備。單是提醒港府搞好衞生、杜絕鼠患，更是不厭其煩、苦口婆心，無非不想香港重蹈沙士血的覆轍。很可惜，言者諄諄，聽者藐藐，港府從來都將忠言當成耳邊風，食環署滅鼠工作長期胡混度日，引入的新式氣壓滅鼠器一隻老鼠也捉不到，得物無所用；上個財政年度動用兩億元滅鼠四萬四千多隻，平均每滅一隻老鼠花費逾四千元，惟鼠患指數不跌反升，浪費公帑。

說到底，物以類聚，人以群分。一個地方光潔明亮，蛇蟲鼠蟻自然難以藏身；相反，一個地方污糟邋遢，自然吸引蛇蟲鼠蟻窩藏。政府建築物成為鼠竇不是偶然，而是必然，除了與衞生欠佳等客觀條件息息相關，人的問題同樣不容忽視。有道是人的氣場會對周圍事物產生影響，當政府人員活像「死蛇爛鱔」一般，以「蛇王」為樂，所處之地自然也是一片污濁，妖氣沖天。

單是食環署防治蟲鼠組人員屢被本報踢爆執勤期間零工作，遊山玩水有之，躲在冷氣房吹水有之，吃喝玩樂有之，香港蚊蟲為患，老鼠愈滅愈有以至於棲身政府大樓之中，名副其實蛇鼠一窩，也就不足為奇。其他政府部門同樣好不了多少，香港郵政曾被揭發有郵差呃超時補水，不工作卻躲在暗處踢毽耍樂；康文署泳池救生員更在當值期間打邊爐，白𢭃人工不做事，到底人和老鼠誰更不堪？

更遑論，尸位素餐的官場碩鼠俯拾皆是，止暴無能，抗疫無力，救市無方，香港猶如死城，偏偏還坐享高薪厚祿，叫納稅人情何以堪？白𢭃人工也就罷了，廢官一味庇奸護惡，對反中亂港集團愛護有加，對愛國愛港人士不屑一顧，才是最罪大惡極。爾俸爾祿，民脂民膏。香港在這些官場碩鼠橫行霸道下，政府施政從來沒有以民為本，何止疫患愈演愈烈，衞生每況愈下，整個香港黑白顛倒，是非不分，才是最不堪設想！