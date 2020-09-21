神州觀察：拖欠企業配餐費　財政困難非藉口

受中美貿易戰及新冠肺炎疫情、旱澇災害等問題影響，內地近期經濟形勢極不樂觀，從中央到地方財政都很吃緊，當局一邊號召過苦日子，一邊表示需實現保就業、保民生等「六保」目標。為此中央還推出積極財政政策，大手筆撥款發債紓困，然而有地方仍以財困為由，不時拖欠企業或單位錢款，不知是中央給的錢少，還是被貪污揮霍了，總之以這樣的搞法，到頭來只怕甚麼也保不了。

陝西商洛市丹鳳縣政府近日被揭拖欠全縣學生營養餐配送費逾一千萬元，負責提供配送的當地食品公司表示，數年來只收到縣政府一百二十多萬元款項，多次追討餘款無果，導致公司經營陷入困境，更需抵押廠房、借款應付日常營運開支，乃至需向食材供應商及送餐工人打欠條，斥責縣政府借故推搪。丹鳳縣政府則指自身亦財政緊絀，並非有意拖欠，接下來會和對方「再商量」。

學生營養餐計劃是內地政府實行的一項解決農村義務教育學生就餐問題的健康計劃，且屬中央財政專項撥款，按說與近期的經濟環境變化關係不大，因為當局那句「再窮不能窮教育、再苦不能苦孩子」的宣傳口號早已喊到婦孺皆知，應被視作風雨不改的承諾。為難企業就是在為難教育事業，因此就算地方財政有困難，亦需優先保障學生營養餐的順利供應，就像某些「特供」計劃一樣，絕不會受「一時一事」的影響；相較之下，倒顯得企業更有道義擔當，幾年間背負巨大經濟壓力卻從未間斷供應，足堪丹鳳縣政府學習。

可以見到，近期不少地方政府傳出因為財困而拖欠工資、款項等問題，當中教育領域已淪為重災區之一，像貴州大方縣、安徽潘集區、遼寧岫岩縣等地教師被拖欠薪酬、「五險一金」等現象就很普遍，動輒又可持續數年，真不知他們的日子是怎樣熬過來的。更不堪的是，一些地方「財困」的原因卻是貪污腐敗所致，譬如大方縣被揭擅改上級專項撥付教育經費用途，挪用中央專項資金問題嚴重，搞非法融資，甚至連困難學生生活補貼也被違規截留；安徽潘集區更因前任領導幹部腐敗欠下幾十億元外債。問題是，為何這些地方缺了錢總愛拿教師、學生開刀？政府機關、領導幹部的工資可曾被拖欠？

況且此舉又會導致更多的下崗失業問題出現，與中央的「六保」精神背道而馳，故必須加強遏止腐敗。與此同時，善用專款、合理支配財政是地方政府時下需做好的重要事項，譬如從丹鳳縣的政府宣傳網頁可見，不乏大手筆基建工程、投資發展項目，動輒數十億、上百億元，全不似財困，那點配餐費當真拿不出來？