功夫茶：驗窗虛報亂咁嚟　改為趟窗塞漏洞

以實則治，以文則不治。實，就係實幹，踏踏實實做事；文，就係文過飾非，推搪責任。任何政策，幾咁偉大，若然執行無力，一樣係得個吉，尋且害死人添！

大家都知道，香港有唔少老區，好似土瓜灣、筲箕灣等，有唔少樓齡逾五十年嘅舊樓，日久失修，窗框窗鉸生銹嚴重，簡單一個「推窗」動作都變高危，好容易令成隻窗飛脫墮樓，驚險重重，傷亡事件時有所聞。好似去年一月，大埔富善邨墮窗與尖沙咀美麗華酒店墮窗殺人事件同日發生，可見墮窗意外頻發，並非偶然。事件反映屋宇署強制驗窗計劃雖早在一二年實施，但咁多年來都冇認真執行，否則就唔會經常出現飛窗墮樓事故！直到依家先至出現首宗合資格驗窗人士被判監！

嗱！屋宇署尋日公布一名合資格驗窗人士，檢驗藍田一個居屋單位後，呈交嘅報告聲稱已完成檢驗，指該單位嘅窗戶安全，毋須修葺。結果屋宇署抽查時發現該單位窗戶欠妥及需要修葺，即係該驗窗人士講大話，作出失實陳述，屋宇署於是提出檢控。最終涉事人認罪後被判處入獄十四日，但緩刑一年以及罰款一萬元。屋宇署發言人就話會繼續抽樣審核，違者一經定罪，可處罰款五十萬元及監禁十八個月喎！

其實，強制驗窗計劃根本就係廢！一來檢查過程兒戲，師傅質素成疑，最大問題係類似事件只係冰山一角，有關計劃根本名存實亡！正如有議員指出，計劃成效每況愈下，近年整幢目標樓宇嘅強制驗窗通知，遵從嘅數目逐年下降，呢，去年四百八十六幢被揀選嘅目標樓宇中，竟然冇一幢全部遵從，而相關樓宇遵從嘅比率亦由一七年嘅七成六，跌至去年僅六成。屋宇署就話會「按程序作出跟進」，好似向有關業主發警告信、定額罰款通知書及提出檢控云云。庸官碌碌，廢噏一輪根本又係聲大大冇貨賣。

依家危樓處處，「推窗」未望到月，卻分分鐘推出無數都市炸彈！驗窗你哋又冇人手落實監控，抽樣又抽得幾多吖？所謂「驗窗」根本形同虛設，功夫茶忍唔住提醒冇靈魂廢官，跌窗落街壓死人都未算最慘，壓到人半生不死先最大鑊，累人癱一世先折墮冇陰功，苟延殘軀於世者固然慘，照顧佢嘅親人難道會好過嗎？

嗱！本報關心社會關心時事更關心市民，「探射燈」今趟又走訪驗樓專家，指出踏入風季，各區危窗處處，加上本港天氣炎熱潮濕，鋁窗窗鉸容易生銹而欠承托力，當市民向外推窗容易發生墮窗意外，應該建議市民改用結構更安全嘅趟窗！而一般五十年以上危樓則一律強行以趟窗代替所謂「驗窗」，咁就萬無一失！本報建議，廢官千祈唔好又當耳邊風，勿令香港加速淪為悲情城市吖！