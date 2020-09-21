回歸後，香港亂局不止，「一國兩制」受到挑戰，國家安全受到威脅，根子在於香港行政、立法、司法「三權」的人事領導權出了大問題。中央控制不了人事，控制不了甚麼人掌權，香港的局面和「一國兩制」的安排就不可能按照有利於國家統一和香港穩定繁榮的方向發展，在《基本法》中規定的「三權」制度和應該發揮的正面功能也就是表面的、文本的，實際狀況天差地遠。

中共在戰爭年代是「推翻三座大山反動統治」的革命政黨，在建設國家、保衞國家、穩固社會主義制度和共產黨領導的和平年代是黨國同構執政黨。中共對政權問題、對掌握領導權最為重視，且經驗豐富，按理說，不應在「一國兩制」的大政方針、憲制安排解決香港回歸時忽略這個根本性問題。這可能是過於美好寄望「一國兩制」，過於相信殖民地統治下的港人可以「自動」管好英國人留下的這套資本主義制度，過於相信英、美等西方國家出於對自身在港經濟利益的考慮而不會對香港有不利行動，過於相信反對派掀不起甚麼大浪，過於相信香港人不會被他們挑撥、煽惑忽悠，過於相信香港的行政、立法、司法運作不會受到政治影響，一定會像港英時代那樣配合工作……

凡此種種，令北京似乎忘記了幾十年革命鬥爭和治國理政的教訓，把人事問題、權力掌握置之一旁。當然，鄧老爺子講過「港人治港」要以愛國者為主體，但「說多做少」，表面多於實際，且缺乏標準，用人屢屢失當，只在行政長官和一眾高官層面有所「管理人事」，整個公務員隊伍、司法領域、立法領域的人事，中央似乎皆無管理意欲和介入。反之，行政、立法、司法領域的港英餘孽、無間道和培養接班人的「梯隊」安排不但一直大權在握，而且井井有條的世代推進。

對於這種喪失領導權和人事安排的可怕後果，毛皇帝說過，用不了多久，整個國家就要改變顏色了。回歸以來的香港正在經歷這樣的可怕，從「佔中」到反修例暴亂正是要改變「一國兩制」的顏色，要徹底奪權，完全變天也。