熟悉歷史的人都知道，英國撤出任何殖民地前都會埋藏各種地雷，設置各種障礙，挑起各種矛盾，以求製造長期混亂和衝突，從中渾水摸魚。英國前首相卡梅倫也曾承認，世界各地許多歷史性問題都與大英帝國留下的遺產有關。香港問題尤其嚴重，港英政府早在撤退前許多年就開始精心部署，在各個領域布下暗樁，埋下禍根。反觀當年中央政府為了確保順利回歸，採取極為寬鬆的政策，港英管治班子幾乎原封不動過渡到特區政府，以致充斥餘孽和無間道，他們對中央或陽奉陰違，或暗中作梗，或公開對抗，成為回歸後所有亂象的根源。

司法領域的情況最明顯。有位退休裁判官慨嘆香港法官大多恐共反共，八成半是黃色立場。他們自視過高，自我膨脹，將司法系統打造成獨立王國，一來阻撓港府施政，二來對抗甚至凌駕中央。而這正是當年港英政府埋下的禍根，許多法律界人士包括所謂法律學者早已被殖民者洗腦，心中只有英國而沒有中國，只有英女王而沒有國家民族，怎麼可能維護司法公義？怎麼可能維護國家安全？

司法獨大導致司法不公。這些年經常聽到法官稱讚被檢控的暴徒，甚麼「品格高尚」、「富有理想」、「優秀細路」等等，反而執法者及證人往往被質疑「不誠實」、「不可信」、「不可靠」，結果上演一幕幕「警察拉人、司法放人」的鬧劇。欲赦之罪，何患無詞，單憑一句「疑點利益歸被告」，就可以公然放生，即使沒有疑點，法官大人也有本事在雞蛋裏挑出骨頭，問你服未？

最近反對派尤其是法律界刻意挑起「三權分立」 的爭論，明眼人都看得出，其目的就是為了維護司法獨大，以便繼續充當反中亂港勢力保護傘。中央推出《港區國安法》，本來就是為了打破司法獨大，消除司法亂象，奈何港府畏首畏尾，空有嚴刑峻法，卻發揮不出應有威力。