本港失業率達百分之六點一，政府先後推出兩期保就業計劃，執行上出現問題，資源錯配，變了保僱主計劃，部分僱主可以用放無薪假等取巧方式，維持僱員人數然後去申請資助。超過兩成參與計劃的企業被發現違規，但企業用取得的資助來交罰款，絲毫無損，而且相關罰款亦未能轉去資助僱員，政府變相是資助企業的遣散費。

正當各界以為政府會修訂計劃，在第三期堵塞漏洞，讓打工仔真正受惠，但高官雖然表示失業率仍有上升壓力，惟此時暫無意推出第三期保就業計劃，令各界大失所望。高官強調財赤三千多億元前所未有，所以政府近期救市措施已有大幅「縮水」的迹象，例如第三輪抗疫基金竟然只得二百四十多億元，大減千多億元，「到喉唔到肺」，只是象徵式交差了事，好像在做手術救人突然說因財政因素而收手，讓病人等死，這是典型黃綠醫生的作風，不幸的是醫死人沒命賠。

工會團體指百分之六點一的失業率未能反映實際情況，消費、零售及建造業，失業率超過百分之十，水深火熱，亟待救援。台灣也懂得推出「三倍券」來刺激消費，振興內部經濟，港府卻坐以待斃，翹埋雙手等運到，這種姿態令人愈看愈光火，有人索性表示失業不找工作，申請綜援，但原來要全家人失業才符合申請綜援資格，即是說家人有人堅持自食其力，即使吃不飽穿不暖沒錢交租，政府也一毫子都不會給你。以往經常說綜援養懶人，其實是制度僵化，不近人情，迫使基層把心一橫，受人冷眼，有苦自己知。

有工會要求政府設立失業援助金，因應情況施援，同時在公共事業中研究增加就業機會，例如大量公屋當中的保養維修及清潔等工作，都可製造很多就業機會，政府有沒有想過？抑或是根本沒有心去幫助失業人士？