十二偷渡客事件擾攘一、兩周後，近日沉寂下來，為何偃旗息鼓？可能是偷渡客的家人和支持者總結過往的回應，發覺路線錯誤。

最大的錯誤，是夥同反對派議員開了個蒙面人記者會。本來記者會目的是訴之以情，以家人身份向公眾哭訴：十二人突然失蹤，只是接獲特區政府通知，因偷渡越境被內地海警拘捕，現扣留在鹽田看守所，不能與外間通訊，家人不能探望，請內地律師去見當事人也遭到刁難拒絕，連患病也不能把藥物送去。記者會其實很失敗，一眾家人蒙面，身份不清，說服力不足。有父親說兒子是出海釣魚，無辜被扣。十二人同行，不可能既有人偷渡，也有人去釣魚，他們到底為何聚集外海，說法自相矛盾。

找反對派議員也是錯誤策略。反對派議員一向批評特區政府，攻擊內地，很難取得內地信任，本來打算溫和處理，會因此變得嚴厲，偷渡罪變了組織教唆，罪名更重。如果通過反對派議員找內地律師作代表，他們能找到的，很大程度是一些異議者律師，與公安當局關係欠佳，恐怕會把問題複雜化。

有反對派議員要求內地政府把十二偷渡客直接遞解回香港，十二人因偷渡嫌疑被內地公安拘留，當局自然應先查明這班人為何在有關水域聚集，是否涉及犯罪，依內地法律扣留、調查、起訴上法庭，是法律的要求。如果證明確實犯法，先應在內地接受懲處，然後才遣送回港，是合乎法治的處理，怎麼立法會議員竟把法治放到一邊，要求內地政府不依法處理，按他們去年成功反對的《逃犯條例》修改版本遣返香港呢？

這次開記者會的目的，是否在發動國際力量去干預內地執行法律？如今已有不少外國政客發了聲明，要求內地撇開法律，把十二偷渡客遣返香港，不過看來無甚效果。這些外國政客根本就不顧事實，把事件說成是十二人爭取人權被內地拘捕，這種歪曲說法在本港輿論爭取不到同情，因為香港傳媒一早清楚報道，十二人犯的是涉嫌收藏槍械、炸藥、鬧市中設工場製造汽油彈等控罪，並非單單是異見分子。

有家人發聲明表示當事人與另外十一人到台灣尋求庇護後失聯，不知下落，亦無法得知他的基本權利是否得到尊重，要求國際社會關注。這個聲明也被網民嘲笑，指家人為何不先夾好口供，說清楚十二人到底是去偷渡還是去釣魚，以免國際友人錯誤支持。

香港一些支持者近日發動國際簽名，要求內地政府把偷渡者遣返。也有人呼籲手足齊寄信去鹽田看守所，向十二偷渡客恭賀中秋，至於信件能否成功送抵，則未見討論。