港版健康碼一直只聞樓梯響，商界等到頸長，中港分隔的家庭更是望穿秋水，奈何港府一副「皇帝唔急太監急」的模樣，一味以疫情仍未穩定做藉口。昨日本港新增廿三宗確診個案，幾乎是前日的一倍，意味疫情反覆，倘必須等到疫情穩定才推出健康碼，恐怕到明年都不能成事。

其實，以新冠病毒之狡猾性，即使疫苗面世，也不能百分百保證病毒永遠絕迹，而本港經濟卻隨疫情不息而一沉不起，港府又講明拒再開倉救市，保就業計劃只推出兩期便壽終正寢，再不恢復粵港澳通關，經濟和民生只會死得更慘。加快推出健康碼實有必要，只要持健康碼者接受核酸檢測呈陰性，便應容許持有人在指定時間內進出粵港澳而毋須隔離檢疫。

本來，中央派員來港協助全民檢測是很好的契機，若能恒常化，便能為市民申請健康碼大開方便之門。目前本港私院提供的核酸檢測收費驚人，最平也近千元，最貴二、三千元，一般市民不容易負擔，深圳港大醫院院長盧寵茂早就呼籲由港府採購試劑，自設化驗平台甚至交付深圳化驗，收費必然大大降低。內地檢測費不過一百七十多元人民幣，價錢比香港私院大眾化得多，偏偏港府對建議置若罔聞，如果不是怕了既得利益集團，亦即是本港醫護界，三歲細路也不信。

前怕虎，後怕狼，港府施政永遠畏首畏尾，永遠不是以市民利益為依歸。哪個既得利益集團嘈得大聲，哪個獲得港府優待，全民檢測之所以草草收場，很大程度是港府本身也是虛應故事，敷衍中央，背後原因則是不想開罪醫護界。早前才有西醫組織開聲，要求港府全民派錢作為核酸檢測資助，足見其貪婪本性；全民檢測不過推行兩星期，已令這班西醫見財化水，一旦恒常化，他們不嘈到拆天才怪。為官避事平生恥，奈何香港最多避事廢官，回歸後發展原地踏步，豈是無因。