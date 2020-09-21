中美兩國未到生死相決之時，要決鬥，目前亦非最佳時機。且看日本、英國、德國、法國、澳洲、加拿大，以至印度等國，如今都站在美利堅一方。中國具實力的朋友，就只得俄羅斯一個。

但俄羅斯也不是百分百肯為中國站台，中印兩國爆發邊境衝突，俄國名為中立，實際上是靠向了印度一邊，兵凶戰危之際，莫斯科仍然不停向新德里出售武器，可見在關鍵時候，北極熊也是靠不住的。然則，咱們雙拳真是可以力敵十數手嗎？

美國總統特朗普處處樹敵，使不少盟友跟美利堅心生嫌隙。本來這是一個上好機會，中國可以將對方的朋友爭取過來，合力對抗這個世界第一霸權，要是成功了，咱們確實可以跟美國一鬥。可惜，北京未能好好掌握機會。

或許也是合該有事吧，南海九段線問題、推出《港區國安法》、中印邊境衝突，以至爆發新冠肺炎疫情，幾件事同時發生。世界多國雖然不滿美國，但是因為上述原因，卻更不滿中國，由是一下子把中國推到了列強的對立面。

南海九段線與中印邊境，都牽涉到疆域劃分問題，孰是孰非，實難一言以斷。但《港區國安法》是理應推出的，北京沒有可退讓的空間。至於新冠肺炎疫情蔓延全球，是世界性的醫療事故，並非中國所能控制。但如今是一個舉世昏昏、愚人當道的年代，各國為此而怪罪中國，寧可投向美國陣營，也是拿他們沒法。

但畢竟，時勢不就便不可以勉力為之，為今之計，中國應該先淡化在南海的軍事行動，該處是進出亞洲的咽喉，涉及到幾乎所有強國的利益，中國暫時很難將之收入囊中，所謂「風物長宜放眼量」，也不必急於一時。剔除了南海問題之後，估計日本、澳洲、德國等的對華態度都會好轉。