相信許多市民同老朽一樣，近排心情難以舒暢，皆因打開港聞版，多咗人自殺，多咗人移民，而打工仔無不憂慮飯碗不保，因為經濟凋敝，民生多艱！一場世紀疫情，加上香港黑暴持續，中美角力愈演愈烈，處此百年經濟大變局，特區靠一班庸官把關，若然你相信香港這怒海之舟能平穩闖過滔天巨浪，那就未免太傻太天真！

大家都睇到，新冠肺炎疫情反覆，至今依然彈上彈落，所謂張弛有道，全是「姑妄言之姑聽之，豆棚瓜架雨如絲」嘅秋墳鬼唱詩！冇錯，咁多年嚟香港都被西方評為「全球最自由經濟體」，廢官難免沾沾自喜；然而，自去年反修例運動，香港經過一次史無前例嘅港式文革，打砸搶燒，反轉商場、地舖、港鐵站、立法會大樓，大學變廢墟，大型品牌旗艦店相繼執笠，吉舖愈來愈多！《港區國安法》生效以來，暴亂係有所收斂，但見過鬼豈能不怕黑，香港嘅營商環境空有「自由」之名，都嚇怕唔少商家矣！

自今年初爆發新冠肺炎疫情，商界因政府禁聚令張弛無道，無所適從，飲食、旅遊、零售業等無不陷入冰封狀態，儘管政府有補助，亦杯水車薪，只能苟延殘喘，頂得幾耐得幾耐。而經過兩輪保就業計劃資助僱主後，最新失業率維持百分之六點一，有近二十五萬人失業，政務司司長張建宗估計未來失業率仍有上升壓力。

今次肥仔張肯定估啱，皆因政府保就業計劃審批欠謹慎，公帑救市藥石亂投，超級市場、物業管理等未受影響嘅行業都獲億億聲補貼，反中亂港永遠走在最前線嘅壹淫媒亦獲補貼近三千五百萬元，你話呢個政府係唔係腦殘吖？廢官就話政府財赤空前，明言暫時無意推出第三輪計劃，即係話資助僱主保就業十一月斷纜，意味着大家嚟緊一年要過苦日子，年尾無情雞肯定食到嘔，勒緊褲帶過牛年啦老友！