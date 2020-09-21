世界各國在新冠肺炎肆虐大半年後，紛紛謀求復興經濟，當中不乏重啟各國間旅遊互訪，但在防疫措施不嚴謹下，藉旅遊帶動經濟復甦的國家再爆新一波疫情，顯示現階段是不能隨便開放旅遊，人流增多就有爆疫危機，特別是歐美國民愛自由好享受，不惜冒感染風險也要到處遊玩。說到底，這些國家開通旅遊是缺乏健康的依據。

說到健康依據就不能不想起健康碼，如果歐美國家能推動一套共同防疫制度，遊客經過病毒測試有依據後，開展對別國旅遊，期間需遵守既定防疫措施，既能夠出行又不會帶來感染，才是有較好的保證。

香港與內地過去每日有數十萬人次往來，這大半年來因隔離措施幾乎全部停頓下來，對中港家庭造成不便，引發不少家庭、生計、感情問題，再看到澳門與廣東恢復往來多時，實在急如熱鍋上的螞蟻，可是港府在粵港澳三地互通的健康碼工作上，只說準備就緒，但沒有下文。

相反，港府說正與多個東南亞國家研商「旅遊氣泡」計劃，做法會否捨近謀遠？這要經過艱苦的談判，也不知道能否有成果，倒不如下定決心搞好防疫再推動健康碼，正如《後漢書‧臧宮傳》所說：「捨近謀遠者，勞而無功；捨遠謀近者，逸而有終。」

現時內地及澳門控疫工作比香港好，怕就是大批港人往返粵澳，隱形患者隨時引爆新的疫情，故香港應做好檢測，盡快找出確診個案；零確診會是難事，但沒有不明來源的感染，證明港府有能力控疫，才能拿證據跟粵澳商談健康碼共通的安排。

當三地認同採用健康碼往來時，亦不能即時全面開通，需有序地逐步開放，例如開放初期健康碼只適用於公務及商務，沒發生問題後再提供給有家庭在內地的港人，每一個環節都經過測試及檢討，吸取實際運作經驗後，適度逐步增加名額給不同需要的市民。