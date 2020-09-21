江蘇省委常委兼蘇州市委書記藍紹敏，近日調升貴州省委副書記。該崗位自中共十九大之前就一直缺員，時隔三年才補缺。這並非說明該崗位的不重要，反而恰恰因其太重要，在無中意人選的情況下寧缺毋濫。作為僅次於書記、省長的三號人物，省委副書記如今已成為省長的頭號後備人選；近期履新的幾位省（直轄市）長，如陝西趙一德、青海信長星、天津廖國勳等，皆由副書記跨省升遷。

因此，藍紹敏此次調赴貴州，擔任省長已是囊中之物，只需靜待數月時間。作為土生土長的江蘇幹部，藍紹敏二○一七年三月升任江蘇副省長，副部資歷僅三年多。而目前貴州省委班子裏，政法委書記時光輝、組織部部長劉捷不僅資歷老，而且具特殊光環。時光輝一三年升任上海副市長，是全國第一位「七○後」副部；劉捷一六年當選江西省委常委，是全國第一位「七○後」省委常委。在如此有競爭力的陣容中，藍紹敏後來居上，足見其受重用程度。

同時，這也釋放出了另外的信號：本世紀初在內地官場顯赫一時的「蘇州現象」再現。從二○○○年至○二年，蘇州頻繁更換了梁保華、陳德銘、王珉三任市委書記。而後，在○三年至○四年，三人分別履新江蘇、陝西、吉林三省省長。同一城市如此強大的搖籃作用，可謂史無前例。並且三人此後均再升遷，梁保華升任江蘇書記，陳德銘調任商務部部長，王珉歷任吉林、遼寧兩省書記。

俗話說：「上有天堂，下有蘇杭。」明清以來數百年時間，蘇州一直是富甲天下、人文薈萃的中心城市。改革開放後，蘇州再度騰飛，外資經濟、民營經濟異軍突起。在去年內地城市經濟總量排行榜中，蘇州排名全國第六，僅次於北上深廣和重慶，高於成都、武漢、杭州、天津。而這十大城市中，包括四個直轄市和五個副省級城市，只有蘇州的行政級別是普通地級市，這與其經濟地位極不相稱。「蘇州現象」則可謂是其發展成就受重視的體現。

中共十八大後，隨着政治洗牌，江蘇官場一度備受衝擊，王珉、楊衞澤、季建業、趙少麟、仇和、繆瑞林、李雲峰等大批省部級高官被清除，這直接波及江蘇幹部的仕途前景。繼王珉後擔任蘇州書記的王榮，調任深圳市委書記時，本亦被視為後備省長熱門，最終擔任廣東省政協主席，雖位列正部，但與幾位前任不可同日而語。而後的蔣宏坤，卸任蘇州書記後，只退居省人大副主任二線。繼任的石泰峰，是以省委副書記高位兼掌蘇州，隨後擔任江蘇省長，軌迹雖然類似，但非典型的「蘇州現象」。藍紹敏的前任周乃翔，去年調任央企中國建築集團董事長，更是含金量大減。

藍紹敏今番脫穎而出，某種意義上可視作蘇州乃至江蘇幹部經受考驗，更新換代步入新時代的標誌。藍紹敏還是王珉的大學同校師弟，亦未受影響。可以說，經過一番整頓，舊的不利因素被洗刷，坐擁經濟優勢的高地，逐步恢復高地本色。