對上海蕭功秦教授近乎抗日時期親日式的言論的批駁文章見報之後，一些朋友認為對他們這類親美的「公共知識分子」的言論，毋須理會，就讓中央政府的作為和歷史的發展來將之否定、淘汰；另一些朋友則認為應該痛加抨擊，以免誤導群眾。

我還是傾向於後一種態度，理由是第二次世界大戰之後，親美的言論是排山倒海地來。之前，自清末便是西化論（包括民國初年的全盤西化論）和抗日戰爭時期的親日言論。在香港是奴化教育，在內地改革開放也有全面親美、否定中國傳統與中共革命的歪風。此所以，今天中國走自己的道路，做出巨大成績，在百多年後恢復全球第一大經濟體之時，竟然還有眾多人對外獻媚吹捧，對內揚美批中，恨不得中國變成美國屬國。他們中間不少換了美籍，或至少妻子兒女已作美國人，移居美國。「公共知識分子」的身份、言論，不過是替自己辯護，再賺點人民幣或美元補貼他們在美國一家的生活。

他們抑中揚美的言論，洋洋灑灑，貌似理智，實則把歷史事實顛倒隱瞞，不過是親美的政治文宣。

美國自二次大戰成為全球霸權之後，在意識形態（包括教育、文化、媒體）和政治宣傳工作着力極深，與英國的做法差別巨大。或許英國的是自由貿易資本主義，追求貿易利潤，不管對手是怎樣。美國則是自由企業資本主義，讓美國企業自由佔領世界，因此一直着意把對手改造，因為它在戰後獨霸，財力雄厚，故而用在改造對手思想的投入和努力，遠比英國等歐洲國家更大更深。改造別的國家民族社會，最佳的方法是從歷史入手，把對手的歷史文化、社會傳統摧毀，改變人心。

民國時期全盤西化論者多有美國資助。共產黨革命之後，美國在香港、台灣大力發展文化交流，培養人才，承接全盤西化的主張，更多了共產邪惡政治宣傳的助力。內地改革開放，有一段時期過度親美崇洋，連教育也被親美崇洋的思想滲透，社會精英也多以移民投靠美國為尚。在內外夾攻之下，中國有點像一九七九年伊朗宗教革命前的狀況，迷失了中國的自信和道路。

在反貪腐之後，中國重拾精神與志氣，奮發圖強，但前段時期種下的惡果，需時清理。而美國知道和平演變失敗，轉向強力壓迫中國，便招致眾多「公共知識分子」群起護美，擾亂社會視野，製造思想混亂，從內部助美攻華。

從國家民族大義，從中美之爭，這些親美「假新聞」，應受到切實的駁斥。