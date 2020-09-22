蔡英文政府加緊投靠老美，配合老美與中國展開國運之戰，藉機加快推動「台獨」。老美則充分利用這枚棋子，充分調動「台獨」積極性，拚命向台收取保護費——大做軍火生意，支持台灣武力對抗北京，令其作戰時，最不濟也要頂上幾天，為「美軍馳援」贏得時間。

為此，美台之間最近動作多多，老美政府官員訪台級別愈來愈高，直情當美台已經「恢復邦交」。老美的飛機軍艦在南海、台海、東海飛來蕩去，耀武揚威，展示「防衞台灣」的實力和決心。對於美台勾結的「合力挑戰」，北京當然決不示弱，要拿出更強硬的手段反擊。北京這陣子圍繞着「武力遏滅台獨」展開多次具規模的海陸空實彈軍演，大批戰機飛近台灣，軍艦擬繞台巡航，台海戰雲漸聚，火藥味愈來愈濃。

目前在台執政、以實現「台獨」為使命的民進黨從未經歷過打仗，國共在爭天下、爭中國統一血戰沙場的時候，她還未出世，現在卻擺出一副為了「台獨」不惜武力作戰的架勢，以為有老美的軍事支持就可以達到目的，這是相當幼稚可笑和狂妄自大的。

這方面，和共產黨軍事鬥爭了幾十年的國民黨會比民進黨「明白事理」，因為他們受過慘痛教訓，知道真要打起仗來，共軍可不好惹，即使有老美強大的軍援也打不贏。就是在「韓戰」，中美直接兵戎相見，打到七彩，美國大兵也還是被打得嗷嗷亂叫，丟盔棄甲，最後還是要坐下來談判，丟臉走人。

如今，可憐的民進黨、可憐的蔡英文，對自己的狂妄愚昧將招致滅頂之災而不知，且洋洋自得。國民黨和山姆大叔捱過慘痛教訓、深以為懼的事情，在民進黨、蔡英文眼裏，卻成了建功立業、實現「台獨」的「天賜良機」。山姆大叔則正是看穿了這些「政治菜鳥」而充分的利用他們，把他們綁上戰車。

而更加可憐的是台灣老百姓，他們選出了搞「台獨」的「總統」，選出了為搞「台獨」不惜引戰火上身的民進黨，不知道要為此賠上多少身家性命也。