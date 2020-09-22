美國步步進逼之下，中美關係陷入低谷，連帶地緣政治和周邊環境也日益惡化。對此，有些人不談美方欺人太甚，反指中方太過進取，認為應繼續奉行韜光養晦策略，保持低調。這論調似乎不無道理，也可能是出於好意，實際上是倒果為因，把兩國關係惡化的責任推給中方，變相為美方霸凌行為尋找藉口。

一隻兔子可以躲在低矮草叢，一隻羚羊也可以跪伏在深草裏面，而一頭大象根本不可能隱藏龐大身軀。中國正如大象一樣，隨着國力持續上升，目標愈來愈大，影響力愈來愈廣泛，受到國際社會關注是理所當然的，受到西方國家猜忌也是無可避免的，那些認為中國保持低調就可以令美國放下戒心，甚至要求中國妥協以換取美國信任的論調，不過是掩耳盜鈴，自欺欺人。

美國是一個不能沒有敵人的國家，過去將蘇聯視為主要對手，如今將中國當成最大敵人，都是基於維護霸權的考慮，不管中國如何低調，如何韜光養晦，都改變不了被針對和打壓的事實。試想想，美國對同一陣營的日本尚且心狠手辣，當年以一紙《廣場協議》阻止對方超越，如今又怎麼可能放過中國？從貿易戰到科技戰再到金融戰，美國不擇手段，當然不只是為了追求經濟利益，而是為了遏制中國崛起。如果中國一味妥協退讓，就意味着自動放棄發展機會，也意味着全面退出國際舞台，從此只能像日本那樣淪為美國的附庸國，甚至可能像蘇聯那樣分崩離析。莫非這就是鼓吹韜光養晦的媚美人士們希望見到的結果？

事實上，以當今中國的體積和實力，任何國家都不可能將其壓垮，西方專家學者炮製的「中國崩潰論」早就淪為笑話，美國愈是歇斯底里，愈證明底氣不足。關鍵在於中國人自己的取態，面對世界百年未有之大變局，既不應妄自尊大，也不宜妄自菲薄，既不應惹是生非，也不宜畏懼退縮。