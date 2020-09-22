鼠患嚴重，是香港的奇恥大辱。淪為大鼠戊肝城市，名聞天下。本報多次拍攝到街市鼠群出沒，反映出有關方面撲滅不力。

本港簡直鼠蹤處處，公共屋邨住戶多次投訴，最近一名大鼠戊肝患者就懷疑食了老鼠的「口水尾」。長者對於疫症抵抗力較差，居住環境必須清潔衞生，但九龍一間甲一級私營安老院，一名八十多歲女院友因為昏迷，被揭發院舍派錯藥以及鼠患恐怖。女院友的兒子指母親床位裝設的網絡攝錄機，發現院舍內有老鼠出沒，雖通報社署，但未見改善。社署承認去年九月已知悉該院舍鼠患問題，但一年來只是發警告信及巡查，問題至今仍未徹底解決。最氣煞人的是，社署強調過去兩年除上述事故，該院舍沒有因為違規而被牌照處警告的紀錄。署方是否想表達，這家院舍不至於很差，希望各界容忍將就？市民因為自己未能親身照顧，把親人安置在院舍，就是希望老人家獲得更妥善及專業的照料，衞生是最基本條件，這也辦不到，其他方面更加難以信賴。

政府部門竟然可以用這種態度來處理鼠患，讓這間安老院繼續經營而不受罰，實在不可思議。或者官場老鼠橫行，政府部門也是同一狀況，官員已經見怪不怪。最新是九龍灣機電工程署總部大樓亦發現鼠蹤超過一年，證明政府一視同仁，就算部門鼠患也懶理。

連有充足人力物力的政府部門也失守，根本難以保障市民免受鼠患滋擾，有議員批評政府處理鼠患草率，敷衍了事，令市民難以放心。是否要等到有部門職員被咬或者染疫，政府才會感受切膚之痛？

事實證明，食環署外判滅鼠工作監管不足，收效不彰，議員建議安排民間支援隊，幫助鼠患嚴重的地區或安老院舍。這個提議或許可行，但令人感嘆連滅鼠也要民間互助，香港是否倒退到七十二家房客時代？