美國聯邦最高法院大法官金斯柏格日前逝世，成為美國國內當前最受討論的議題，金氏被譽為傑出的女權主義者、美國自由主義的代表人物。金斯柏格逝世受到廣泛關注，原因之一，是她的正直性格受到跨黨派的讚譽，美國人普遍認為她在當大法官任內，成功提高婦女的平等待遇，確保殘疾人士的權利，發揮的影響力遍及美國未來幾代人，是對國家的重大貢獻。

受關注原因之二，是金氏逝世衍生出委任繼任大法官問題，帶出的問題是繼任大法官由誰委任，繼任者的政治傾向如何。按美國憲法規定，最高法院大法官由總統任命，特朗普打算充分利用他餘下的任期，已明言任命人選稍後幾天會宣布，並透露他將委任一位女性。民主黨對特氏的委任肯定不會賣帳，因為金氏在世時，最高法院大法官的政治傾向比率是五位保守派對四位自由派，金氏逝世後，特朗普如果再委任一名保守派補上，大法官政治傾向的比率將成為六比三，保守派佔了明顯多數，在一些涉及憲法解釋爭拗問題上的判決，難免受到保守派主導。

況且，上一任民主黨總統奧巴馬在卸任前也曾因為離任在即，暫緩委任大法官，把機會留給下任的當選總統，當時亦是回應了共和黨資深議員的主張，故民主黨這次是重施昔日共和黨的故技，要求特朗普也暫緩委任，把機會留給下任。他們打的算盤，是假若民主黨的拜登稍後當選，可以委任一位自由派人士，平衡一下大法官政治傾向的比率，若特朗普一意孤行，用盡委任權力，一定會遭到民主黨佔多數議席的眾議院阻撓。

今次美國最高法院大法官金斯柏格去世，反映了美國民眾關心的，是大法官的政治傾向，是自由派還是保守派？美國是世上罕有清晰三權分立的政府，司法獨立無可懷疑，但大家都不會巧立名目，去掩蔽最高法院大法官的政治傾向。他們開宗明義，了解帶政治傾向是人之常情，大法官也難以避免，只得想辦法在制度上作出平衡。

反觀香港，終審法院首席法官時常反覆闡明司法部門的獨立性，卻始終遮遮掩掩，不肯承認法院的法官有個人政治傾向，只是籠統地強調法官判案時如何不偏不倚，只根據法律條文作判斷。如果法官帶着政治傾向判案，司法部門只會否認。另外，香港的法官雖然由特首任命，但是無論哪一任特首，都強調自己地位中立，委任是聽取司法委員會的建議。比較美國的明刀明槍，清楚說明大法官的政治傾向，總統委任大法官時也不掩飾委任的政治意圖，比較之下，香港司法部門的一套來得虛偽。