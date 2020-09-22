怪事處處有，特區特別多。十二人蛇送中鬧劇愈玩愈爛，其中四名人蛇家屬在朱凱廸帶領下，日前殺入警察總部集體報警，要求警方交代十二人蛇被捕時間、過程和有否受傷，要求海事處提供事發時船隻雷達紀錄、水警巡邏路線等，同時要求港府派員親自會見或以通話方式確認被捕人情況，確保家屬委託律師可與被捕人會面。

哈哈哈，真是一百歲唔死都有新聞。這十二人蛇乃何許人，在此不厭其煩覆述一次：有三人涉華仁炸彈案及無牌管有槍械及彈藥等罪；二人涉暴動罪；三人涉串謀意圖縱火、管有物品意圖損壞財產；一人涉在住所管有汽油彈，被控企圖縱火；一人被控製造爆炸品；一人涉違反國安法等。更重要是，十二人蛇乃畏罪潛逃，不但沒有珍惜法庭寬宏大度給予保釋機會，反而忙不迭約好一起坐洗頭艇着草。只是不知蛇頭慌不擇路錯將十二人蛇送了中，還是有人吃了兩家茶禮向內地海警篤灰，總之千錯萬錯，今次肯定不是港府的錯。難為這些家屬理直氣壯提出這樣那樣的要求，喝令政府交出一大堆資料而毫無愧色，請問港府有甚麼責任向干犯內地法律的本港通緝犯提供協助？

看家屬由頭包到落腳，藏頭露尾見不得人，一開口便聲大夾惡，當知這些港人唯我獨尊，死不悔改，貫徹黑暴一貫思維。十二人蛇偷渡入境內地，有人更涉危害國家安全，一國兩制之下，別說香港無權過問內地事務，內地更無義務向香港交代。有怎樣的家人，就有怎樣的子弟，教子無方復蠻不講理，落得今日田地根本咎由自取，有本事何不到深圳大鬧一場？

最可恥還是朱凱廸，利用家屬做騷，目的不外乎和西方一唱一和抹黑中國。講到無人權，五名被台灣陸委會扣押多月的手足，律師不准見，囚禁地點無人知，訊息比內地更不透明，為何政客不向台灣叫囂？