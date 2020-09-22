去年五月，中國一手推倒已達成的中美貿易協議，要求跟美國重新談判。其時本欄提出一個怪論，說北京可能從大數據與各種情報中，推斷出美國總統特朗普能連任的機會不大，所以不怕跟他叫板。

事實上，中國整個對美外交態勢，似乎都押注在民主黨總統候選人、前副總統拜登之上。這盤賭局，我信北京的眼光，不過要是不幸賭輸了，那又如何呢？

賭場與戰場一樣，未慮勝先慮敗，做好最壞打算，永遠有利無害。要是讓我說嘛，即便特朗普連任也沒關係，天是塌不下來的。

特朗普對中國嘴上說得狠，其實未必盡然。他也曾叫嚷着說北韓必須徹底消除核武，否則臨以兵威。到頭來，平壤沒有棄核，華盛頓卻沒敢動兵戈。這位總統對付中國也是一樣，表面上勢挾風雷，實際上就算關上所有門，也會刻意留下一扇窗，從來沒有要真正趕盡殺絕的意思。

剛過去的九月十五日，原是中資電訊設備商華為的大限日子，白宮曾宣稱該日之後，所有美國生產的設備不能再售與華為。但言猶在耳，到九月十九日，已有美國公司獲得新簽發的批文，可以向華為供貨。中資公司字節跳動旗下的TikTok，特朗普一度說要除之而後快，卻一次又一次予以通融，最終該公司恐怕只需調整一下股權結構，便可以在美國留下來。

特朗普對華為、對TikTok尚且略有留手，對整個中國，他又如何會施殺着？好些東西，不過是嘴上說說而已。況且，筆者曾分析過，特朗普的性格特徵，是喜歡不斷尋求新玩意，對任何東西的興致都不會超過一年半。他將新冠肺炎疫情蔓延全球的責任歸咎於中國，這念頭是始自今年三月，扳着手指數一年半，便是明年九月，到其時，白宮主人恐怕就不彈此調了。