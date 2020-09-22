本報關心時事關心社會關心市民，絕非吹水，好似報道假難民、追蹤鼠迹以至社會各種值得關注嘅事，例如街上欲斷未斷之招牌，舊樓窗框嚴重生銹、容易一推窗就墮街等「都市炸彈」。講到鼠患，上月二十四日，老朽結合本報對港府滅鼠全盤失敗之報道，在本欄寫下港府滅鼠「沒有最差，只有更差」，並指有朝一日，全世界都知「老鼠天堂」係指香港！這「有朝一日」而今都到眼前來！早前甚麼「全球智慧城市排名」，受訪者還說最滿意香港嘅環境衞生，這些受訪者唔通都係高官嘅鄰居？高尚住宅或許曱甴都難見一隻，遑論大過貓嘅老鼠！

阿哥，本港新冠肺炎疫情彈上彈落，至今尚未平息，而人類感染大鼠戊型肝炎卻接連出現，至今已錄得十三宗個案，冠絕全球！全球共有十四宗人類感染大鼠戊肝個案，本港包攬十三宗，而首例也在香港確診，你話香港鼠患之嚴重，係唔係盲嘅都睇到吖？唯獨港府依然側側膊唔多覺！

呢，尋日本報要聞頭版已印證「老鼠天堂」非香港莫屬，九龍灣機電工程署總部大樓原來亦發現鼠蹤逾年。消息指，該大樓每層樓都有老鼠出現，天花板亦被咬爛，惟管理層卻懶理。有公務員工會直指政府大樓鼠患嚴重已非新鮮事，惟當局一直未有嚴肅跟進，令同事每日在感染鼠疫的恐懼下工作。事實上，連同機電署九龍灣總部驚見處處鼠蹤，過去十年最少有四個政府部門及紀律部隊大樓，因為裝修甩漏或受附近工程影響而爆發鼠患，包括西九龍政府合署內的屋宇署總部、將軍澳消防及救護學院、灣仔稅務大樓等。仲有呀，旺角一間老人院舍因有家屬安裝天眼，意外揭發該老人院老鼠猖獗四處走動，情況恐怖，令人嘩然！

香港已實至名歸淪為老鼠天堂，那個香港品牌形象標誌飛龍logo，名正言順，好應該改為老鼠！