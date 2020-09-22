美國總統特朗普的個性，就是喜歡衝口而出，愛說甚麼就講甚麼。須知新冠肺炎疫情嚴重，不應該拿來隨便說，但特氏依然故我，在控疫工作上沒有實際尋找最具效益的做法，反而經常將並非事實的掛在口邊，信口開河又怎能令國民相信。

特朗普月初公開宣示，針對新冠肺炎的疫苗可望在十月底前獲得供應，逗得國民滿心歡喜，以為總統帶給他們希望，可是期望不到半個月就落空，除牛津疫苗試驗時有突變外，其他進入第三期人體測試的疫苗，最快也要年底才能投產。但特氏死性不改，指美國最快在今年底或之前，會有最少一億劑疫苗供應，說法與防疫專家打對台，之後又改口說最快明年四月有針打。

美國疾病控制及預防中心主任雷德菲爾德出席國會聽證會時表示，疫苗可能在明年中或稍遲時間才能夠大量供應；特朗普反駁指雷氏搞錯了，那是不正確的資料。不過，特氏的大選對手拜登聽取疫苗研發工作匯報後表明，只信任疫苗和科學家，不信任特朗普，再多踩他一腳。

問題在於全球新冠肺炎確診病例在過去四十日暴增一千萬宗至三千萬人染疫，美國累計有近七百萬人中招，逾二十萬人死亡，佔全球總確診數逾兩成，但特朗普並沒有積極抗疫控疫，往往是口舌之爭，不但對其競逐連任不利，對國民更是噩耗。

倘若疫苗要等六至九個月才有供應，特朗普是否翹埋雙手放任地讓疫情持續爆發？但特氏顯然沒有任何章法去突破疫症的圍攻。反觀各個州政府採取不同的抗疫措施，當中疫情較嚴重的紐約及加州先後推出針對性做法，這次抗疫工作並不是由總統率領的聯邦政府帶動，卻是由各州各自面對，顯示特朗普已失去在科學上和公共衞生危機上應對疫情的時機和能力，而總統選舉和國會選舉都無法推遲，看來共和黨的前路將會崎嶇難行。