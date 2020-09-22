世界視線：大法官繼任之爭　華盛頓惡鬥不斷

美國聯邦最高法院自由派大法官金斯柏格以八十七歲的高齡去世，再次凸顯美國兩黨政治惡鬥的劣質性。美國總統特朗普表示，屬意一位女性繼任，參議院共和黨領袖麥康奈爾表明，將盡量安排在十一月大選前進行投票。特氏甚至倒打一耙，批評民主黨對手拜登不肯公開屬意人選，是不想流失左翼支持者的選票，乘機大搞分化。

特朗普委任大法官之所以激起千重浪，主因是一六年保守派大法官斯卡利亞辭世，麥康奈爾堅持應待到當年大選之後，由新任總統委任，拒絕舉行提名聽證會。儘管麥氏解釋，總統在選舉年不提名大法官的「原則」，僅限於總統和參議院由不同黨派掌握，但這完全無助化解外界對共和黨「搬龍門」的批評。

事實上，共和黨內部並非鐵板一塊，緬因州參議員柯林斯和科羅拉多州參議員加德納已表明立場，認為大法官人選應由十一月當選總統的人來決定。再加上亞利桑那州參議員席位補選在即，共和黨的議席優勢可能縮窄，共和黨能否強渡關山，存在變數。

對於民主黨人而言，保守派優勢持續擴大，意味着婦女墮胎權以至奧巴馬醫保等有可能被廢除，不由得他們不緊張。問題是，說到「搬龍門」，拜登跟麥康奈爾可是「難兄難弟」。拜登一六年以副總統身份捍衞奧巴馬委任大法官的憲法權力，強調無論大法官人選最終能否獲參議院確認，都應該舉行投票。

共和黨德州參議員克魯茲撰文指，總統在選舉年任命大法官的例子並不罕見，甚至有總統在大選落敗，但其屬意人選仍順利過關。克魯茲的文章正好點出當今美國的政治現實：政客們眼中只有黨私利，根本不會考慮人選本身是否適任。以金斯柏格為例，她當年以九十六票的壓倒性支持通過提名，而特朗普提名的卡瓦諾卻鬧出滿城風雨，兩黨惡鬥刀刀見血，於此可見一斑。另一方面，修憲須經參眾兩院三分之二多數，以及四分之三州的批准，但最高法院針對憲法解釋權的案件，只需五名終身大法官同意，大法官的權力是否過大，值得人們深思。