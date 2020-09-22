神州觀察：違法強拆禁不絕　公民權益怎保障

隨着內地農村城鎮化規模的不斷擴大，徵地拆遷已成為無可避免的存在，而由此引發的矛盾衝突亦與日俱增，當中最突出的表現方式就是違法強拆，原因則來自背後的重大利益之爭。當「土地財政」愈趨成為各地方政府除稅收之外的又一巨大財源後，行政權力紛紛顯露出乖張任性一面，令處於弱勢一方的被拆遷群體的利益更加無從保障。

河南省南樂縣城關鎮某村早前被縣政府納入集體徵地範圍，並與全村大部分人家簽訂徵地補償協議，惟有少數村民拒絕接受徵地，有人遭電力公司強行斷電，背後則是受到縣政府暗中指使。起訴至縣法院，遭駁回當屬意料之中，復向濮陽市中級法院提出上訴，雖打贏官司，惟在苦等一個月後，供電公司並未按中院裁定恢復供電，於是擬向法院申請強制執行，誰知就在此時，當地鎮政府向其發出強拆通知書，並火速實施。

眾所周知，內地過往數十年的經濟發展、城市化進程中不斷湧現暴力拆遷、行政違法強拆等亂象，進而演變成各種惡性社會事件，令官民關係嚴重對立，民眾毫無安全感、幸福感。有鑑於此，當局近年不斷修改完善相關政策法規，以收管束制約之效，譬如現行規定就突出了「先補償、後拆遷」的原則精神，強調拆遷之前必須補償到位，前提又需是拆遷戶自願接受徵地拆遷方案；更重要的是，行政機關無權實施強拆，其他斷水斷電、半夜偷襲等暴力迫遷手段更被明令禁止，哪怕遇上「釘子戶」也不能亂來，一切必須走司法程序。

只有這樣，才能真正保障被徵收人的合法權益，及更符合依法治國的精神方針。然而，一些地方政府為達致自身利益最大化，往往會違規支配手中所握行政權力，像上述供電公司、縣法院乃至執行強拆的部門或工程隊都在積極參與其中，還有公安、消防、工商、稅務等職能部門，都是政府實施強拆的後援保障。一句話，政府的權力最大，所有職能部門、工程隊都得乖乖聽候調遣，要麼共同分享土地財政帶來的收益，要麼離開「革命隊伍」，反正都是肥缺部門，你不做自有大把人爭着做；故而地方政府想要繞開司法程序實行強拆，一點也不難。

說到底，強拆現象屢禁不絕，反映出的還是權力不受制約的問題，法規條文再多，也不夠拿來破壞，結果只會製造出更多的不公平，以致從農村到城市的徵地拆遷過程中總有衝突對抗發生。早前貴州安順發生的「自殺式」公交車墜湖事件，不正是因強拆引發的又一起悲劇？政府總將民眾往絕路上逼，以殺雞取卵方式推動經濟建設，又何來可持續發展？