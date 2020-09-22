正論：公共屋邨鼠患烈　欺上官門知痛否

三疫夾擊，來勢洶洶，香港大禍臨頭，當中新冠肺炎疫情以及來勢洶洶的冬季流感，乃是全世界需要共同面對的公敵，但大鼠戊肝卻幾乎是香港獨家風土病，是全球首發地以及佔絕大部分個案，日前發現第十三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，兩日兩宗，本月已是第三宗，特區政府沒辦法消除黑暴，連鼠暴也束手無策。

本報多年來不遺餘力為市民發聲，反映民生疾苦，例如公屋鼠患嚴重，兩年前已經報道馬鞍山頌安邨是重災區，時至今日，不但沒有改善，情況變本加厲，行人道上可說「遊鼠如鯽」，四處開餐覓食，居民無可奈何。其他屋邨居民也是身受其苦，葵涌大窩口邨街坊感嘆與鼠為鄰，好像回到六、七十年代徙置區時期。而記者在東涌逸東邨更直擊恐怖景象，大堆數十隻鼠群在樹上聚集亂飛，村民在底下走過，隨時沾上老鼠屎被傳染也不知道。一名居住於屯門的七十一歲男病人，便是懷疑吃了老鼠「口水尾」，進食被污染食物而沾染大鼠戊肝。

食物環境衞生署從來後知後覺，出了事才派員到患者所住的屯門嘉和里村進行清潔及滅鼠工作。上月初本報率先重點報道街市老鼠圍食放在地上的豬殼，食環署恐怕亦是閱報後才在多個街市舉行清潔滅鼠大行動，突擊巡查及檢控違例處理鮮肉的個案。可是行動只是做騷，街市停業清潔重開後，記者到場視察，仍發現大量垃圾囤積，更有食物殘渣在地上，老鼠依舊出沒覓食，再度成為頭版新聞報道。傳媒第四權監察社會流弊，只要一日有鼠患，本報絕對不會放過，不容官僚塞責靠害市民。

滅鼠工作是三分技術，七分努力，需要長期防治及監察。為官者未能先知先覺，表現如像旁觀者及讀者，要靠傳媒提點，實在令人大開眼界。無能政府撲滅鼠患不力，禍害終於燒到自己身上，老鼠出沒可不會有選擇性，針不拮到肉不知痛，多個部門先後發現鼠蹤，連機電工程署總部每層樓都出現老鼠，天花板被老鼠咬爛，管理層卻是懶於跟進，下次咬的若是職員，這個責任又是誰負？

各界一直斥責政府治鼠不力，無論政策與方法都過時落伍，而且數據上往往誤導公眾，但求蒙混過關。實際數字上年度花費兩億元滅鼠，捉到約四萬四千隻，平均每隻老鼠成本逾四千元，請人去捉相信也不用這個高昂價錢。前年引入新式氣壓滅鼠器，一隻老鼠也捉不到，要改用傳統的老鼠籠。滅鼠支出高企，鼠患投訴宗數及鼠患指數不跌反升，創下十年新高。各界指出，問題源於前線員工執勤失職，加上食環署監察外判商不力，即使滅鼠無成績，仍有錢收，令鼠患一直未有改善。有議員指出鼠患已屬生死關頭，政府應立即整頓相關問題。

回歸二十三年，無論民生及管治都面臨大倒退。開埠初期曾經爆發鼠疫，隨着社會進步，生活水平提高，個人衞生意識加強，八、九十年代鼠患曾經接近銷聲匿迹，街道上也少見老鼠蹤影。港英管治時期，由市政局及區域市政局監察市面衞生情況，兩個市政局被取消以後，便沒有議會監督，立法會及區議會政治化，吵吵鬧鬧，疏忽民生事務，鮮有討論具體政策例如滅鼠工作，政府部門各自為政，房署找人把屋邨的老鼠趕走，趕到街市及街道，路署照辦煮碗，不出現在視線範圍便闊佬懶理，食環署更加不會孭責上身，任由外判清潔公司處理，花的只是公帑，有甚麼問題便推得一乾二淨，又何需自己惹煩惱上身？再看看食環署的「頂頭上司」，食衞局一向離地，更把鼠患當作事不關己。

老鼠也有其求生本能，只要有空隙便可以生存繁殖，坑渠老鼠四通八達，政府沒有統一計劃部署安裝防鼠渠閘，部門與部門之間缺乏溝通合作，出現不少真空地帶以及漏洞，久而久之，成為老鼠的防空洞，「鼠出多門」，特區政府總部又名「門常開」，果真有先見之明，落成不久便爆出設施含有退伍軍人症桿菌，一個極壞的開頭，預告霉運開始，大本營也是污穢不堪，各級部門也是一脈相承，藏污納垢，「蛇王」又豈止食環署獨家？老鼠也可以亂政，正如本報日前「正論」所言，官場蛇鼠一窩，不堪入目。

愛之深，責之切，玉不琢不成器，本報長期鞭策政府改善施政，無論諄諄善導，抑或重炮痛斥，官員都像沒有靈魂沒有知覺，也沒有羞恥之心，名副其實活死人。爛泥扶不上壁，市民由失望變絕望。重賞之下，必有勇夫，鼠患或者可以用錢請專家來消滅，但納稅人卻是用血汗錢來聘請一批「官患」來治港，荒謬之極，也是特區末世的寫照。