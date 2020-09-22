功夫茶：不起訴虐畜狂徒　司底驊廢到難留

都話一個地方點樣對待動物，反映一個地方嘅文明程度；更何況動物嘅命也是命，也要尊重。再講吖，要知道動物也有生存權、免於恐懼權，動物權益要遵守，虐待動物切不可等閒視之。

香港係國際都會，點講都係一個文明社會，之不過，近排虐待動物時有所聞，繼之前嘅動物走私案，大批貓狗葬身大海，近期最引起轟動嘅莫過於律政司司長鄭若驊放生深井豪景花園虐畜狂徒。事緣今年二月十四日情人節當日，三十隻寵物被人掟落街，導致十八死十二傷。警方當時追尋涉事單位嘅住客，先後拘捕兩名男子。惟事隔半年，原來警方已完成調查，不過律政司考慮證據後，決定不提出起訴！

事件引起全城嘩然，阿哥，即使掟落街嘅唔係生勾勾嘅動物，亦係高空擲物，死得人㗎！咁都冇事？拋張紙巾落地都罰千五蚊啦，咁又點解釋吖？民望永遠食泥嘅司底驊檢控甩轆、貽笑大方都唔係一次半次，有時不按程序在時限內提交文件，有時又錯誤理解法律條文，有時又提交錯誤案情，有時連檢控書打錯被告姓名都試過。喂，錯到離罩，咁就難怪佢連邊個無辜邊個惡貫滿盈都搞唔清，黑暴以來，咁多暴徒被「不提證供起訴，改為簽保守行為」被放生，黎智英罪行滔天，都被屢屢放生，今有動物被飛擲落街當睇唔到又有乜出奇喎！

嗱！今趟擲動物落街一案，竟連真兇自首也無法入罪？有議員尋日召開記招批評司底驊嚴重失職，至今仍未就案件回應，欠社會一個交代，並計劃向立法會提交私人條例草案，修改《殘酷對待動物條例》，包括將原來六個月嘅檢控期限修訂為不設期限。司底驊黑白不分，誰無辜誰作惡都分唔清，一味又廢噏冷硬嘅「檢控守則」唔肯跟進，連高空擲物嘅罪行都唔作出起訴，仲唔係嚴重疏忽及不作為？

如果掟三十隻動物落街都可以逍遙法外，政府擺明唔重視虐待動物係嚴重罪行喇？咁仲制訂動物保護法嚟做乜？明明證據確鑿但堅持撤控，又如何彰顯公義？而且涉案人明明掟動物落街，手法極度殘忍，竟然乜都唔使負責，不就是向社會發放錯誤訊息：虐待動物甚至殘殺動物係小兒科，冇事㗎！

仲有吖，漁護署去年就話要提升動物福利，透過諮詢冀修例，授權法院取消因殘酷對待動物而被定罪嘅人飼養動物嘅資格。有關修例都唔知拖到幾時，依家被律政司撤控嘅兩男，如果佢哋再養寵物照理係冇問題，不過，一般市民諗起就心寒！功夫茶忍唔住多口問句司底驊：如果佢哋又再來一次喪心病狂掟動物落街當「神男散花」，是否又撤控？第一次冇事，有例可援，以後都會當冇事！司底驊再不作為，唔該下台！你已廢到難再留！