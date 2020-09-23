功夫茶：不容港台再仇警　修改通例重溝通

自去年六月反修例風波以來，警方面對烈火暴徒，於風口浪尖執行任務，維護社會秩序備受反中亂港傳媒毒果報抹黑、激進「違法達義」黑衣人滋事挑釁；止暴時更往往吸引無數阿貓阿狗「自稱記者」混入其中，阻礙警方正常執法！

之不過，正義即使遲到，始終會到來；而亂象亦冇可能任由佢好似風咁繼續吹，終要有撥亂反正嘅時候！嗱！所謂「得萬人之兵，不如聞一言之當」。通訊局尋日發警告，指港台播放嘅四集電視評論節目《左右紅藍綠》收到唔少投訴，指節目主持評論警方喺近期社會事件中嘅執法行動時，言論有欠持平，屬一面之詞、以偏概全，以及冇畀警方適當機會喺節目內或其他時間回應；故通訊局認為投訴成立，斥港台違反《電視節目守則》，決定向其發出警告！

早前廣播處長梁家榮已經就其中一集跪低認衰，該集請咗個教大學者做「嘉賓主持」，佢簡直用口放屁，指警方喺中大、理大校園執法時，以「極近距離瘋狂開槍，以市民同埋學生作為活靶」！阿哥，依家係評論時事定係寫緊無厘頭驚慄小說吖？港台妖魔化警方確實罄竹難書，之前《頭條新聞》又整個「驚方訊息」嘅十九環節，被狠批陰陽怪氣兼低級趣味，搞到警隊一哥一再去信投訴被嚴重抹黑！

依家港台機構傳訊總監伍曼儀就話得知裁決後，已經將涉事節目從網站移除，而自七月底起，該節目時段已被其他節目取代。計功夫茶話，港台節目負面新聞不絕，節目製作又貴又冇乜人睇，一味咁重複「投訴」——「警告」——「跪低」都唔係辦法㗎！港台「吃飯砸鍋」已成慣例，教而不善，與其年花逾十億元養隻狼狗咬心口，長遠之計，理應摺咗佢，一來冇眼屎乾淨盲，二來炸咗個「講錯電台」，將塊地拍賣充實如今「縮緊水」嘅庫房，點都盞鬼過用錢買難受咁笨實啩？

岔開一筆，警方食咗咁多死貓，終於「學精」咗。每次警察止暴制亂時，無論喺街上或商場，總有數以百計穿着黃色背心嘅「自稱記者」，佢哋形成一道「風景線」車輪轉出現喺警方前後左右，妨礙警方正常執法！呢，尋日警方終向四個記協工會發信，將修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，意味變相由政府新聞處統一「發牌」畀記者；新嘅「傳媒代表」將更明確清晰，讓前線警員更有效及快捷地辨識「傳媒代表」，杜絕氾濫成災嘅「假記者」！之前，有些乳臭未乾、聲都未轉嘅𡃁仔，求其着件黃色背心，口窒窒聲震震又話自己係「記者」！依家警方撥亂反正，相信會令市民重拾對真記者嘅信心，發正牌畀真記者，功夫茶相信警方和媒體亦必有更流暢之溝通！