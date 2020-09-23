世界視線：華盛頓失道寡助　制裁伊朗自取辱

聯合國安全理事會早前無視美國反對，決定解除對伊朗的武器禁運，美國單方面宣布重新實施所有按《伊朗核協議》撤銷的聯合國制裁伊朗措施。另一方面，國務卿蓬佩奧表示，將對伊朗國防部和委內瑞拉總統馬杜羅實施制裁，並要求歐洲國家跟進，遭聯合國安理會成員國大潑冷水，強調相關決定權不在美國。

安理會上月已否決了一項由美國提出，旨在延長對伊朗武器禁運的決議草案，結果十五個成員國中，除了美國，僅有中美洲小國多明尼加投了贊成票。有報道指，就在針對伊朗投票決議前夕，多明尼加海軍接收了一艘美國製造、價值四百多萬美元的近海巡邏艦，無獨有偶，該國也是美國在中美洲最大的捐贈國。

這不禁令人想起美國國務院年前曾發表報告，詳細羅列了各國在不同議題上是支持還是反對美國，從而將各國分成「良好」的及「不聽話」的國家，並考慮以此作為是否繼續援助的依據。前常駐聯合國大使黑莉更明言，美國人承擔了聯合國兩成二預算，獲聯合國成員投票支持的比率只有三成三，投資和回報不成比例。如今美國人在制裁伊朗的問題上碰釘子，顯示華府的「大棒加胡蘿蔔」策略，效用有限。

特朗普執意制裁，重啟對伊朗的武器禁運，已無所不用其極。山姆大叔明明單方面退出《伊朗核協議》，如今又想以協議簽署國身份，重啟對伊朗制裁。就連出了名對伊朗強硬的前白宮國家安全顧問博爾頓也看不下去，指出美國已退出《伊朗核協議》，啟動「快速恢復制裁」機制，於法無據。所謂「快速恢復制裁」機制，是指如果伊朗被證實嚴重違反協議內容，安理會將在三十天內投票，決定是否繼續免除對伊朗的制裁。特氏多次批評《伊朗核協議》「史上最爛」，對自己有利時卻援引當中條款，乃典型的輸打贏要。

美國大選臨近，特氏類似的外交小動作，將會陸續有來，問題是華府沒有掂量自己現時在國際社會的聲譽，結果只能弄巧成拙。