產評：世界經濟兩制化　國際企業成夾心

中美兩強爭霸，開弓沒有回頭箭！兩國在貿易、科技、金融上朝「脫鈎」方向發展，未來世界經濟勢會出現兩種主流制度。這意味過去數十年奉行的全球一體化面臨崩潰，而賴此發展的跨國企業必驟然身陷險境，須及早因應巨變調整發展策略，以免成為兩強之爭下的犧牲品！

雖然美國十一月舉行總統大選，但市場普遍相信，結果如何也不會影響反華「國策」，全球已進入新冷戰時代。作為世界兩大經濟體，未來中、美在不同領域，皆會朝着兩個獨立的標準來發展。過去全球化，不少跨國企業憑着覆蓋環球的業務優勢享盡機遇，可如今形勢不但逆轉，更是變天，固有模式不再管用！中美都正在爭取盟友加入各自陣營，非友則敵。這樣，企業規模愈大、地區覆蓋愈廣，反而兩邊不討好，容易招來夾擊，總之「豬八戒照鏡」，裏外不是人。

在天下合久必分、且一分為二的大趨勢下，美國在拉攏英、法、德、日等盟友支持，而中國憑着增長比人強，這些年大花金錢深耕東歐、亞洲、拉美及非洲地區等外交見成效。美國既要趕絕中企，中國亦自然不接受美企挾着「全球化」之名在華牟利。結果你有制裁名單，我也有不可靠名單；而為求令對方「痛」，愈大型的國際企業，愈容易成為制裁目標，蒙受業務一夜變天之難！

更具挑戰的是，身處反全球化初期，兩大陣營利益仍盤根錯節，難以清晰劃分，尤其如今全球經濟備受疫情影響，獨中國復甦較快，不少歐美企業都捨不得十四億人口的巨大市場，甚至增資；而中國亦未有拒外資於門外，還全面開放金融市場，實施內、外雙循環策略。

正正由於兩大陣營壁壘不清，到底如何才能避過雙方的制裁雷區，安享「兩家茶禮」，自是跨國企業最關切的問題。要知道，在美元霸權下，長臂管轄權無遠弗屆，最怕是突然被迫關門封舖，投資化零。可若太早選邊站，風險過度集中之餘，增長亦必然難復舊觀。故見部分國際企業開始着手重組全球業務架構，將地區業務分割，以本地化細分市場來經營，在不同市場設獨立本土公司，盡量減少跨地區業務往來，避免因「外資」身份或間接涉及敏感領域而自惹麻煩。

可以預期，愈來愈多跨國企業將走到要「選擇路線」的十字路口，為生存而尋求新的經營和合作模式，實行「兩條腿」行中美兩種制度是必不可免。若處理不好，更大的企業都足以一沉不起，成為世紀之爭的炮灰！