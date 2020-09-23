神州觀察：一再淪為犧牲品　保護學生太乏力

繼湖南張家界後，廣東番禺日前再有學童遭人追斬襲擊，九月學季伊始，內地便接連發生兩宗同類惡性事件，足見問題之嚴重性。無辜學生屢屢淪為所謂報復社會者的犧牲品，何其荒謬及令人痛心，當局對校園安全的防禦措施又是何其乏力，必須拿出更有力的應對手段。

本次襲擊同樣發生於清早返學時段，且比上一次後果更嚴重，受襲者包括四名小學及一名幼稚園生，當中兩人傷重不治，施襲者則在圍捕中以刀自殘而亡，警方指其長期患有抑鬱症，惟行兇動機待查。有內媒報道稱，案發小學對面設有派出所，學校以避免人多擠迫為由限令家長只能將孩子送至對面路口，讓他們自行過馬路，疑兇正是在該路段得以施襲成功。

老實說，這樣的「空子」鑽起來並不難，學校可以限制家長不過馬路，政府卻不能限制其他社會人士的出行自由，除非以特殊安全防範為由推出某款強制條例，迫令所有社會人士於學生上學、放學時段必須保持一定距離，直到順利交到家長手中。其實此舉亦非不可行，譬如人們時常會見到，每當有高官領導的車隊欲經過某個城市路段時，路邊總會設下三步一崗、五步一哨，不惜出動大批公安、交警手拉手形成人鏈，車隊前又有警車鳴警開道，對高官的安全保護務必做到萬無一失，而對祖國的花朵、民族的未來，有甚麽理由不提供相等的保護？

此外，當局亦可考慮以官府衙門的安保格局加強對校園的守護，不妨也在校門口派駐荷槍實彈的武警戰士，讓一隻「蒼蠅」也飛不進去，如此方可令學生們不再有後顧之憂，真正安心讀書學習，將來亦可有命報效國家。公安部早前曾慎重其事地表示，要將校園周邊安全工作當成一項重要任務來抓，又指已在各地相關路段設立了十多萬個護學崗，二十多萬個警務室及治安崗亭，努力排除風險隱患；很顯然，這點數量平均到全國範圍來說還是太稀少，需繼續增設為好。

或許有人會說，這種做法只是「頭痛醫腳」，本末倒置，不值得提倡，然而從現實情況來看，又並非全無效果，且更具實行的必要。試看如今全社會最安全的地方在哪裏？不還是各地官府衙門？民眾縱有再大的冤屈不公，亦不需積極排解疏導，或是尋求從源頭上解決，因為所有可能危及官員性命安全的因素都被以強力阻於門外，無人能衝入衙門，或在衙門周邊向當官的刀斬斧劈。反倒是各地校園愈發淪為了高危地帶，動輒死傷枕藉，慘過屠房、煉獄；精神有問題的，遭受了如何不公對待的，皆可以報復社會之名對學生下手，不正是嚴重缺少了像政府衙門那樣的防範措施？