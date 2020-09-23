正論：疫潮冰封旅業　急須雪中送炭

新冠肺炎疫情在港爆發接近九個月，一波未平一波又起，不但威脅市民的健康性命，亦嚴重打擊經濟。政府先後推出三輪防疫抗疫基金，被指杯水車薪，各行各業「吊鹽水」，其中又以眾所周知的旅遊業界最瀕危，對於第三輪抗疫基金大大縮水，高呼極度失望，宣布陷入危急存亡之秋，要求政府盡速救亡。

業界表示，自從去年起，旅遊業生意已經大跌，入境遊減少一半，出境遊又跌兩成，今年疫情爆發後情況更差，不少旅行社八個月接近零收入，業界敦促政府救亡，可惜官員只是表示理解，出爐措施及效果都是小恩小惠。三輪抗疫基金三千億元之中，旅行社得到資助少於百分之一， 目前已有七十多間旅行社結業，其餘有開門的都在大量裁減人手，有些甚至減至僅剩五人經營。如果情況沒有得到改善，第二期保就業計劃在十一月結束，將會出現大規模倒閉潮及裁員潮，年底恐有接近三成，合共五百多間旅行社結業、三千多名旅遊從業員失業，相信是香港旅遊業歷史最慘烈的一役。

旅客不能來了，無論是中外旅客都因為強制檢疫封關，而對香港卻步，就算是本港市民想出外旅行，回來之後也要隔離十四天，一來一回，接近一個月，根本不能夠成行。雖然各國正在商討「旅遊氣泡」，即是有限制的互相通關，可是神女有心，襄王無夢，香港政府只是單方面宣告，只聞樓梯響，仍然未見有其他地區和應。

本港疫情是罪魁禍首，但無能政府亦是幫兇，封關拖拉，抗疫不力，令到疫情反反覆覆，始終未能予外界信心，在兩岸四地中表現是最差勁。澳門與內地已經達成互通，今起恢復個人遊，香港斯人獨憔悴，「港康碼」本來計劃在七月推出，現在差不多十月仍然只是高官口中的口號， 落實無期，給人感覺是癡人說夢。其實夏天曾經連續多天零本地感染個案，只是政府錯誤豁免海員及機師檢疫才一發不可收拾，現在幾乎每天都有輸入個案，按理帶病毒者應該沒有辦法上機，由此可見各地檢測標準不同，寬緊亦有分別，特別是南亞地區，實在需要保持審慎態度。

要開放關卡，內地同聲同氣最容易實行，首先開放讓內地客來香港，同時香港人可以北上旅遊，起碼讓旅行社可以組辦大陸團，內地旅客亦可以帶旺零售及消費行業，當中連鎖效應，為官者沒有理由不知道，現在還在拖拖拉拉，令人懷疑官員未有切身之痛。他們鐵飯碗不怕裁員亦不怕減薪，你有你急，他們依然好整以暇大耍官腔。

抗疫與挽救經濟同樣重要，落重藥抗疫之餘，同時亦要雪中送炭，讓旅業未至於返魂無術。現金補助固然不能就此「縮手」，業界亦促請政府盡早放寬禁聚令的人數上限，以便旅行社先行復辦本地遊，搞活冰封的生意，最低限度能夠恢復收入，讓員工有工開，未來亦放眼大灣區短線團可以幫補。事在人為，辦法總比困難多，冬季即將來臨，新一波疫情隨時殺到，政府若不果斷出招，旅遊業應該捱不過這個寒冬。