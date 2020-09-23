特朗普為助選舉，十月若與台灣建交，推翻一個中國的承諾，影響大於美國高官訪台，或少數軍隊與機艦抵台。或許這是在外交上不可思議之舉，可是特朗普與美國政府不是不停打破國際外交的規矩與制度？或許未必，卻不可不防。

此舉作用與目的為何？

相信只有一個，就是挑釁中國，使中國進退不得。中國退忍便失國內外信任與尊重。進便只有武力統一之途，可能與美國軍事衝突。中國若與美絕交，正中特朗普的計謀，可以名正言順地把冷戰對付蘇聯的一套，套在中國、圍堵制裁，以至支援對中國各種攻擊，包括在邊境和民族地區製造衝突與動亂，全面進入新冷戰。

特朗普近來的對華的戰略，是把中國孤立，再加制裁，斷絕中國在國際市場的發展，以此扼殺中國經濟。打擊中興、華為、騰訊是先打掉中國競爭力最強企業，使之失掉帶頭的作用，並以貿易戰全面限制出口、擴大進口來改變中國出口和外貿順差的優勢。催逼人民幣升值是早晚的問題。

基本上除了圍堵、制裁之外，都是當年美國對付日本的「手段」，目的是迫使日本放棄原來的體制，丟失國際競爭的基礎。但中國似乎還可以應付，因而美國便動用了對付蘇聯的方法，企圖破壞中國借國際市場之力的發展，也相類於美國對付北韓、伊朗的方法。

不過，中國是世界貿易組織成員，也是聯合國安全理事會的成員，對中國發動全面圍堵、制裁不易得國際認同和支持。於是，美國以台灣因素來迫使中國動武，中國動武，美國便可據此組織國際聯軍防衞台灣，並對中國全面制裁。即使得不到聯合國的支持，美國也有大條道理來證明中國有軍事擴張意圖，便可組織「十字軍」。

中國可能一下武統台灣，美國未必與華全面開戰，而是資助台灣內部「作反」作為牽制，退守日韓關島第一島鏈，封鎖中國，打斷中國沿海的航運。美國或許希望把台灣對中國內地變成蘇聯與阿富汗，在外禁制中國國際關係之餘，用台灣內亂掀起在香港、西藏、新疆的獨派動亂，打擊中國內外的穩定和發展，從根本破壞中國復興之路。

中國是否會被美國牽着鼻子走呢？中美不需斷交，只是將關係降至低等。也不需攻台，可圍堵台灣。

一是外交攻勢，壓迫其他國家不與台灣通航；二是以軍艦漁船封台海路。美艦干預，便以漁船圍之。中國不先打一槍，也不給美國干預藉口，久圍台灣之下，台灣內部必亂，僵局可解。