《港區國安法》頒布兩個多月，有了些行動，大家都在觀望能實施到甚麼程度，發揮多大威力。香港反中亂港分子和司法領域的保護傘則在煞費思量，尋找對策。

他們一方面要一如既往的反對，在民眾中挑撥，國際上告刁狀，尋求外力支持；一方面不能不有所收斂，避避鋒芒，裝死躺下；一方面他們又各以自己的「位置」和方法搞一些小動作、暗動作，干擾國安法的實施，試探當局的反應，看能不能用這類「雞賊」手段把國安法陰乾。他們的三管齊下如有效，就會尋機加大力度，香港會再生動亂。

人們常說：好的開始是成功的一半。《港區國安法》推出兩個多月，還遠談不上有了好的開始，而是有些不好的迹象、手軟的迹象、拖拖拉拉的迹象、該由中央直轄管而不管的迹象。國安法的震懾力遠未達到，鼓舞人心的作用也遠未達到，更談不上「法只有立威才有信」，特別是在「亂，糾之以猛」的今天。

更重要的是，在香港實行「一國兩制、港人治港、高度自治」問題叢生的環境下，在香港司法領域乃「獨立王國」、為反中亂港之人提供多年保護傘的情況下，《港區國安法》要出手奏效、展現威力，是不能完全依賴香江府衙和司法領域「自行執法」的，對大案、要案，中央必須自己辦理；對普通案件必須直接過問，對整個工作所有環節做到具體、認真、細緻的監督指導，出現法律觀點和辦案歧見，要以《國家安全法》為準，而非本地法。發現香港司法中人有異常舉動，要毫不客氣的揭明糾正。總之，《港區國安法》的實施要以國家安全機構、司法機構為領導，與香港司法體制是領導和被領導的關係。

根據《港區國安法》，這種關係已清楚確立，成為保障「一國兩制」不走樣、不變形的一部分。關係確立後，就要看香港國安公署、朝廷駐港大臣為顧問的特區國安委員會的領導能力了，對此，中央有法律、有機構、有人員、有財政，沒有理由不展現出強而有效的領導能力，港人有厚望焉！