新冠肺炎疫情重創全球經濟，美國成為重災區，面對二戰以來最嚴重衰退，特朗普政府束手無策，只能靠瘋狂印鈔和發債支撐。本財政年度頭十一個月，聯邦政府財政赤字已達三萬億美元，全年料超過三萬三千億，創下歷史最高紀錄。與此同時，美國國債規模更急增至二十六萬億美元，年底可能突破三十萬億。難怪全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧直言，美國作為一個有七十五年稱霸歷史的帝國，已呈國力衰落迹象。

沒錯，長貧難顧，任何國家都不可能長期靠印鈔和發債支撐。儘管美國是世界唯一超級強國，目前仍擁有許多優勢，包括科技、金融和軍事等等，但終究無法阻止霸權衰落。實際上，隨着美國政府無限度「量化寬鬆」，美元貶值固然不可避免，美元地位也受到影響，勢必加速部分國家去美元化的步伐。

最近幾個月，海外投資持續減持美債，作為美國第二大債主的中國也不例外，恰恰反映了對美元資產縮水的憂慮。專家估計，未來中國可能拋售逾二千億美元美債，持倉量縮減至八千億美元的水平，如果風險因素繼續加大，持倉量更有可能清零。這顯然不是無的放矢，美元貶值已成趨勢，加上中美關係日益惡化，中國沒有理由繼續持有大量美債。特朗普政府不是揚言要與中國脫鈎嗎？中方與其被動應對，不如主動出擊，拋售美債刻不容緩。

十多年前的金融海嘯使美國元氣大傷，這場世紀疫症更是令美國五勞七傷，即使疫情消失，美國也很難回復昔日風光，這正是物極必反、盛極而衰的自然規律。「鱷王」達利奧以荷蘭和英國為例，指兩國歷史上都經歷過債台高築和印銀紙，以及來自其他國家的競爭，結果兩國先後衰落，不再是世界強國。歷史也許不會簡單重複，但美國若不改變其霸道作風，荷蘭和英國就是前車之鑑。