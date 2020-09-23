作為香港人真是不幸，正當全世界都是盡力抵抗新冠肺炎的時候，香港市民還要面對三疫夾擊，尤其是鼠患嚴重，屋邨的樹頂會有飛天老鼠在開派對，這不是活潑的飛鼠，而是坑渠老鼠，會傳播多種疾病，最近大鼠戊肝連續爆發，全球十四宗，十三宗是在香港發生。

香港今非昔比，不禁令人想當年。以往大家都覺得比內地先進和文明， 七八十年代返大陸有時候會看到無論是男女童除褲便隨街踎着便溺，但自從九十年代中開始這已經幾乎絕迹。每個地區都應該是愈改革愈進步，香港這幾十年間改變不可謂不巨大，然而卻是愈改愈退步，並非是誇獎內地怎樣偉大，這是人家的努力，的而且確超越了自己。

全國城市發展潛力排名榜，香港早已不入流，反而暴力示威潮以及新冠疫潮卻是在中國城市內最嚴重，這反映了甚麼？上樑不正下樑歪，為官的不能做好榜樣，下屬自然有樣學樣。高官離地，中層官員像土皇帝在自己部門自把自為，根本不需要向市民交代。各部門不事生產，最叻玩政治，互卸責任。

公屋鼠患，房署食環署以及路政署，多個部門你推我讓。蛇鼠一窩，正反映特區現狀。蛇包括了政府裏面偷懶蛇王，也有最近成為新聞話題的十二「瞞徒」人蛇；鼠當然是坑渠老鼠，遺禍人間，但官場老鼠造成的禍害更大，他們蠶食市民的血汗金錢，肚滿腸肥，彎腰綁鞋帶也不行，要他們捉老鼠，當然不可能。大家都是同類，相煎何太急，鼠有鼠路，坑渠老鼠懂得捐窿捐罅，官場老鼠最擅長鑽空子，規則條例奈他們不何。他們的天敵是能夠發揮第四權的傳媒，現在特區只剩下像《東方日報》這樣的正義傳媒，鍥而不捨，揭發廢官醜事，為民請命，不畏強權，理得你是人是鼠，都要曝光於人前。