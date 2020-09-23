昔日互聯網還未普及，社會大眾接收資訊主要靠大眾媒體──訊息先經傳媒接收，加以消化後再編輯整理，向外報道，讀者通過閱讀和收聽收看接收。自從互聯網普及化，資訊不再是單向，而是多方向，容許互動，有如蜘蛛網般，不同的個體可以獨立多方連結，也可以用群組方式集體連結，資訊收發變得隨意，而且是多渠道多元化。群眾通過互聯網互動，形成社交媒體，藉資訊交流，逐漸出現一批 KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖），他們發出的資訊和對議題的看法發展吸引力和說服力。

香港不少出自大眾傳媒的老一輩意見領袖，看見時代改變，近年紛紛變身，投身社交媒體，化為網紅（網絡紅人），繼續發揮其影響力。要改變個人的傳播環境並非太難，只要有私人工作間，加上錄影器材如相機、手機加上電腦，便可以製作視頻，放到網上，播映開去。只要吸引到一定數目的跟隨者，這些傳統健筆隨時會化身新的KOL。香港新媒體近年湧現的KOL並不止是傳統健筆，也衍生了不少來自不同行業，不同背景的新一代，各有專業，立場各異。

網紅並不等於KOL，因網紅可能是短暫，單獨議題，熱潮過後便銷聲匿迹。最多人引的例子是傅園慧，她在二○一六年奧運會游泳比賽中一句「洪荒之力」成網絡上點擊最多的紅人，粉絲無數。但自該次奧運後，她雖繼續當國家隊的游泳運動員，表現未見突出，也上了數次電視綜藝節目，但人氣逐漸減低，今天已網紅不再。KOL的不同之處是長期的吸引力，就特定的議題發言，累積跟隨者，意見可能影響跟隨者的取向。各KOL專注的範疇不同，政事、親子、教化妝、財經投資、飲食、旅行，各具特色。至於他們對有關專門範疇有何獨特的認識和分析，則要長時間觀察才好下結論。

網上這許多專家不惜花時間製作視頻，放到網上供大眾免費瀏覽，到底目的何在？原來社交媒體KOL背後都有電子數據公司專責收集訪問者數據，然後把數據編排分類，供從事電子網絡廣告的公司參考，以決定是否在一些網絡媒體放置廣告，吸引哪一類消費者。廣告商是否放置廣告，先決條件是看這些網站平台是否知名度高，支持者或跟從者眾，以決定是否對消費者有影響力。一個知名度高的KOL，很可能有大量支持者或跟隨者，但未必影響他們的消費決定。反之，一個在較少範疇活躍具有強大影響力的KOL，雖算不上街知巷聞，但因一小撮的支持者對他亦步亦趨，消費模式受到影響，也可以吸引到特定的廣告客戶。