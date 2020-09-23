善財難捨，冤枉甘心，向來是港府真正的理財哲學。推出三輪防疫抗疫基金後，港府財赤擴大到三千億元，財政儲備跌至八千多億元，高官隨即哭喪着臉強調財政資源有限，除了無意推出第三期保就業計劃，更暗示救市紓困措施已到尾聲。

問題是，第二期保就業計劃的工資補貼將於十一月完結，而第三輪防疫抗疫基金又大縮水，可見年尾才是真正考驗，失業率隨時沒有最高、只有更高。部分僱主更打定輸數，揚言保就業計劃完結後將索性結業，更冰冷更難捱的日子還在後頭。

饒是如此，港府對於最少耗資六千億元公帑、隨時過萬億元埋單的「明日大嶼」填海造島計劃毫不肉痛，倒錢落海也不喊窮半句，推行到底。沒錯，香港需要新發展，填海造島或許是出路，但無能政府百事哀，廢官起碼要有自知之明，知道好事落在他們手裏也會化為腐朽。在無風無浪、財政健全的時候，用巨資買一個「明日」希望尚且爭議多多；現在經濟蕭條百業不興，還要發「明日」大夢，後果不是激起爭議這麼簡單，而是將香港儲備一鋪清袋，推全港七百多萬人一起陪葬。

在暴疫夾擊下，市民最需要的不是二、三十年後的明日美夢，而是實實在在的安居樂業。當人們連餬口的工作也沒有，每晚為明天憂愁，港府卻將成副精神心機財力倒入大海，奢談二、三十年後香港會有光明前景，怕只怕市民早已餓死，冇眼見冇命享了。

涸轍之鮒的故事耳熟能詳，等到引來「西江之水」，鮮魚都變成魚乾。奈何廢官養尊處優，一直有納稅人供養，飯來張口，好吃好住，根本不知民間疾苦。市民寧願政府全民再派一萬元應急，都不想要一個不知能否實現的明日大夢。勿謂言之不預，歷史上所有揭竿造反都是由人民不得溫飽開始，港府若一意孤行，官逼民反，恐怕即使疫情完結，暴亂又會再起矣。