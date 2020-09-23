近日，有年輕人找我飯敍，一頓飯讓我聽出一個危機。小伙子說最近正忙於炒賣華爾街股票，有時候一天之內，買入的科技股就飆升一半。得財容易，利錢豐厚，自然名動親鄰，祖母丶母親、兄弟等人都將部分積蓄交到他手上，資金比月前翻了一倍。小伙子逸興遄飛，愈講愈起勁，我默默地聽，卻愈聽愈心驚，後來終於忍不住正言相告，囑他盡快撤離市場，不然也該先把本金收起，只留下所賺的利潤在市場打滾便是。

華爾街有句故老相傳的格言：「當擦鞋童也入市，就是股票見頂之時。」那小伙子大學畢業剛一、兩年，最初手上拿着三數萬元去買股票，還說要買美股。買下來了，鈔票竟像拋進了神奇聚寶盆，一天之內就能再生出許多來，天下間真有如此便宜之事？身邊的年輕人直接丶間接告訴我正在買賣美股，這已不是頭一遭。聽一次，你不以為意，聽兩次，仍一笑置之，到如今，愈來愈多舊學生丶舊學生的朋友丶舊學生朋友的親友，紛紛傳來消息，說他們已成了華爾街常客。當人人瘋狂投入，便是股市爆破之時，你我能不怵然為戒？二○一八年年尾，中美兩國貿易戰愈演愈烈，華爾街股市一度自高位下跌百分之二十，其時，不少專家認為道瓊斯指數恐怕已步入熊市。筆者卻斷然否定這個可能性，理由很簡單，因為當時身邊熱衷炒賣美股的人不多，小股民一天未就位，股市一天無崩盤之虞。

但今年不同，道瓊斯指數在二月創出歷史新高，本欄在三月初便提出可能頂點已現，投資者不宜高追。及後指數急速向下，一度比最高位下跌四成，近期反彈，卻始終無法重返二月時的水平。道指正在營造雙頂回落之勢，今次的反彈浪，目的是引誘更多股壇初哥接火棒。當大戶們「派貨」已迄，一哄而散，剩下的爛攤子旁，躺着的將會是滿地屍骸！