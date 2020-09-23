「獅王」滙豐頹然倒下，碩鼠得戚瘋狂湧上！今日香港疫情持續不穩，加上黑暴零星擾亂，廢官無能，靠害市民！咁嘅形勢，唔使問大仙，都知道明年牛年，港人肯定唔會有乜好日子過喇！

香港，一個國際都會、亞洲金融中心，曾經係一顆明珠，回歸後竟然日漸失色，淪為「鼠港」！香城無處不飛花就正啫，若然香城無處不鼠迹，咁就認真大殺風景！果真係「鼠出多門，老鼠亦能亂政！」繼日前九龍灣機電工程署總部群鼠亂舞逾年，基層市民亦不能幸免，十八區淪為群鼠樂園乃遲早事，實非危言聳聽。

近日接連有人感染大鼠戊型肝炎，最新個案係公屋住戶，令居於屋邨逾二百萬人惶恐不安。依家多條屋邨已淪「老鼠邨」，本報記者拍攝到東涌有屋邨群鼠喺樹上亂竄，樹蔭下居民仍未知危險在歇息，一旦沾上老鼠屎，分分鐘賴嘢。葵涌屋邨住戶亦飽受鼠患困擾，形容情況如徙置區；馬鞍山有屋邨衞生問題嚴重，引來群鼠覓食日夜咬食垃圾；律敦治醫院一街之隔嘅灣仔道一帶又爆鼠患，灣仔道唐樓嘅市民長期被群鼠滋擾，近排更加擅闖民居，居民投訴食環署，署方又闊佬懶理，鬼咩！食環署滅鼠不力，房署、食署、路署等又互相鬥卸，各自為政，又冇部門作統籌，咁多年來一味「全城清潔香港運動」，高官揸把掃帚或手如蘭花拈條毛巾，做騷抹吓灰塵，清潔香港邊會有運行吖！

食環署一味文過飾非，之前公布二○一九年嘅整體鼠患參考指數為百分之四點二，當中除咗灣仔區錄得百分之十一點七嘅參考指數外，其他各區公眾地方嘅鼠患參考指數均低於百分之十，認為鼠患情況並不普遍！廢官們，唔好再掩耳盜鈴自欺欺人喇！依家街市、公共屋邨鼠患之烈已令人嘩然，再埋首沙堆，一旦鼠疫、肺炎、流感齊夾擊，香港想唔變悲情城市，難矣！