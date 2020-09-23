由美、英、加、澳和新西蘭組成的國際情報分享聯盟「五眼聯盟」，近日有消息說會增多「一隻東亞眼」日本，英國首相約翰遜表示，英日之間擁有一個出色、奇妙的情誼，是非常緊密的國安與安全夥伴關係，讓日本加入或許是一個有效拓展情報聯盟的方式，也是將志同道合的民主國家團結一起的大好機會，顯示英國願意接受此構想。

日本對能夠加入聯盟似乎甚是積極，前防衞大臣、現任規制改革擔當大臣河野太郎已表明，加入五眼聯盟使日本與聯盟的關係更緊密，能及早與盟友分享情報，同時獲取高度保密情資，日本不需通過特定加入程序，因「五眼」並非正式國際組織，保持緊密的交流合作就可。

早在日本之前，五眼聯盟一直希望擴大組織的勢力，曾游說德國及法國加入，但至今仍沒有具體結果，否則五眼聯盟隨時會擴張為八眼聯盟。

邀請日本加入聯盟的急切性當然較高，因為地緣關係，日本靠近中國，一直以來均能獲取不少中國消息，聯盟其他成員均認同中國的崛起，會對國際關係形成新衝擊，以現時五眼聯盟的能力，要取得更多更新的中國訊息，未能做到最好，但日本的角色就補充了這部分盲點，所收集到關於中國的情報，得以供各聯盟成員參考。

美國帶領的五眼聯盟長期認為中國的發展是他們的新威脅，灌輸各成員設法壓制的概念，除美國外，北京對澳紐英加等國，其實都是平穩地交往，美國總是需要籠絡其他國家去圍堵北京，借機擴大這類所謂聯盟的規模及地域性，形成反華勢力，實際是為美國抬轎。

美國放棄了不是她絕對控制的國際組織成員國地位，例如世界衞生組織及聯合國氣候變化框架公約成員國，卻不停在國際強化其所領導的聯盟，當領袖之心不滅，伸霸權之手不停，實國際和平之憂。